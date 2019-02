Annuncio

Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero vorrebbe costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Il giocatore sudamericano è da tempo nel mirino della Juventus e avrebbe rotto con il suo allenatore, Santiago Solari. Il tecnico del Real Madrid non lo considera un titolare inamovibile e il brasiliano ha già manifestato segnali di insofferenza a causa di questa situazione. In occasione della sfida contro l'Atletico Madrid (valida per gli ottavi di finale di Champions League) al Wanda Metropolitano, Fabio Paratici dovrebbe incontrare l'agente Jorge Mendes.

L'importante notizia è riportata dal noto quotidiano torinese "Tuttosport". Potrebbe dunque essere Marcelo il primo colpo della Juventus nella prossima sessione estiva. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Alex Sandro-Marcelo

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, questa sera a Madrid dovrebbero incontrarsi Fabio Paratici e Jorge Mendes, per parlare di alcuni giocatori che la Juventus avrebbe messo nel mirino. Si tratta di Ruben Dias, talentuoso difensore portoghese del Benfica seguito anche dall'Atletico Madrid, di Joao Felix, altro giovane talento del Benfica, di James Rodriguez, in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid e di Eder Militao, difensore brasiliano del Porto che è seguito anche dal Real Madrid.

La Juventus, comunque, parlerà anche di Marcelo e di Isco con la dirigenza del club campione d'Europa. Il terzino brasiliano non ha mai nascosto di avere intenzione di raggiungere a Torino Cristiano Ronaldo, da tempo suo grande amico. La Juventus, stando alle ultime news trapelate, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro. Il giocatore ex Porto è da tempo nel mirino della dirigenza delle "merengues", in quanto vero e proprio pallino di Florentino Perez. Potrebbe dunque arrivare un importante scambio di terzini sinistri sull'asse Torino-Madrid. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione relativa a Mauro Icardi.

Il futuro dell'attaccante argentino, infatti, pare essere molto lontano dall'Inter.