Annuncio

Annuncio

La situazione di Paulo Dybala è una delle più delicate in casa Juventus. Il giocatore argentino, infatti, ha collezionato numerose panchine in questa stagione, anche a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, per questo sarebbe molto scontento. Il suo rendimento è sicuramente sceso rispetto agli anni passati, dunque potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La Juventus lo valuta tra i 100 e i 130 milioni di euro e potrebbe reinvestire tale cifra per mettere a segno un colpo in attacco. Su Dybala, ricordiamo, ci sono da tempo alcune big europee, come Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Senza dimenticare due importanti club della Premier League inglese, come Chelsea e Manchester United.

Annuncio

Se Dybala dovesse chiedere la cessione, la dirigenza bianconera non si opporrebbe. Anche l'Inter di Beppe Marotta sta valutando attentamente la situazione e sarebbe pronta ad intervenire. Il club bianconero, comunque, potrebbe decidere di effettuare una rivoluzione anche in difesa. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Juventus, Paratici vorrebbe rifondare la difesa

In queste ultime uscite la Juventus ha dimostrato alcune lacune in difesa, soprattutto dopo la partenza di Benatia. Caceres e Rugani hanno deluso notevolmente e per questo Paratici sta preparando una vera e propria rivoluzione. Il difensore sudamericano dovrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione, così come Andrea Barzagli, arrivato ormai ai 38 anni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ricordiamo anche che Chiellini ha 35 anni e Bonucci 31. Il primo obiettivo di Paratici per rifondare la difesa è De Ligt, fortissimo centrale che milita nelle fila dell'Ajax. Ha solo 19 anni, ma dagli esperti è considerato uno dei migliori al mondo, solo che il suo prezzo attualmente è di almeno 70 milioni di euro. Inoltre, su di lui c'è una feroce concorrenza da parte del Barcellona. Paratici, comunque, potrebbe acquistare anche Stefan Savic, ex centrale della Fiorentina, che sta mettendo insieme prestazioni piuttosto convincenti all'Atletico Madrid. I rapporti tra Paratici e il suo agente Fali Ramadani sono da sempre ottimi. La Juventus, comunque, acquisterà molto probabilmente due difensori per giugno.

Annuncio

Ecco la probabile formazione per il 2019/2020: Szczesny, Cancelo, Bonucci (De Ligt), Chiellini (Savic), Alex Sandro, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Dybala, Ronaldo, Mandzukic.