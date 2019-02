Annuncio

Da molte settimane continuano a rincorrersi diverse voci su un possibile approdo in estate di James Rodriguez alla Juventus. Il colombiano quasi certamente lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid. Il suo futuro, però, non sarà nelle merengues e per questo motivo il suo nome è accostato a diverse squadre. In particolare nelle ultime ore in Spagna parlano di un contatto telefonico tra Cristiano Ronaldo e James Rodriguez. CR7, dunque, vedrebbe di buon occhio un possibile approdo a Torino del colombiano, ma il portoghese avrebbe consigliato anche un altro nome ai bianconeri si tratterebbe di Joao Felix.

Da capire quale sarà il futuro di James Rodriguez

James Rodriguez è sicuramente un giocatore di grande talento ed esperienza, ma nelle ultime stagioni non ha brillato particolarmente.

Infatti, il Bayern Monaco che lo ha preso due anni fa dal Real Madrid in prestito non sarebbe intenzionato a riscattarlo. Per questo motivo il futuro del colombiano è ancora tutto da decifrare. Il suo agente Jorge Mendes sta già cercando la giusta soluzione anche perché difficilmente resterà al Real Madrid. Una delle squadre che sembra essere una destinazione gradita per James Rodriguez è la Juventus, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto e per ora vanno solo registrate alcune voci di mercato e niente di più. Il colombiano a Torino potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo e tra i due secondo alcune indiscrezioni riportate da Marca avrebbe anche avuto un contatto telefonico. CR7 avrebbe parlato con il colombiano per convincerlo a trasferirsi a Torino.

Joao Felix è uno dei talenti più ambiti

Le società di tutto il mondo monitorano sempre con grande attenzione i talenti più brillanti del calcio. Nelle ultime settimane uno dei nomi più chiacchierati è quello di Joao Felix. Il giocatore del Benfica è finito nel mirino dei club più importanti e probabilmente il suo futuro sarà lontano dal Portogallo. Joao Felix in una recente intervista ha rivelato che sogna di giocare con Cristiano Ronaldo e anche lo stesso CR7 avrebbe segnalato il suo nome alla Juve. Dunque i bianconeri sono sulle tracce di questo giovane talento anche se la concorrenza è molta e soprattutto agguerrita. Infatti su Joao Felix ci sarebbe il Real Madrid ma anche il Paris Saint- Germain.

Alla corsa al ragazzo classe '99 si potrebbero aggiungere altre squadre è sicuramente qualche squadra inglese potrebbe cercarlo. Dunque non sarà facile arrivare a Joao Felix ma chissà che la Juve non riesca a spuntarla sulla concorrenza anche e soprattutto grazie al fattore Cristiano Ronaldo.