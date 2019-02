Annuncio

Il Milan è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali e dopo aver ottenuto il titolo di 'regina del mercato invernale', i rossoneri sono pronti ad affrontare al meglio questo finale di stagione. Questo periodo sarà anche importante per pianificare le strategie per il prossimo Calciomercato ed i rossoneri in tal senso si stanno già muovendo.

Calciomercato: rossoneri all'assalto di Depay

Secondo quanto riportato da 'MilanLive' i rossoneri tengono sempre d’occhio Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994 che gioca nell’Olympique Lione.

L'olandese non rappresenta un nome nuovo nella lista degli obiettivi del Milan, visto che già l’estate scorsa i rossoneri avevano sondato il terreno per l’ex Manchester United, ma senza successo.

C'è da dire che la valutazione del giocatore è molto alta, circa 50 milioni di euro, e qualche mese fa la situazione delle casse rossonere non era stabile come lo è oggi grazie al Fondo Elliot, specialmente se dovesse arrivare una qualificazione in Champions. Depay sarebbe un profilo ideale per la squadra di mister Gattuso, alla costante ricerca di un esterno sinistro.

Milan, occhi sulla coppa d'Asia

La bravura di una società e dei suoi dirigenti è anche quella di cercare nuovi talenti che non sono molto conosciuti, dunque presentano un prezzo contenuto. Il capo scout rossonero, Moncada, ha proprio questo compito e si sta muovendo molto bene in tal senso. Nelle ultime settimane infatti il Milan si è assicurato degli ottimi talenti in chiave futura: Abanda, Djalò e Michelis. Il compito del capo scout del Milan non è però finito ed ora ha messo gli occhi su diversi talenti asiatici.

Secondo quanto riportato da 'PianetaMilan' Moncada ha osservato l'attaccante del Qatar Almoez Ali, che attualmente gioca per l'Al-Duhail; lo stesso club che ha acquistato l'ormai ex difensore della Juventus Mehdi Benatia. Almoez Ali è risultato essere il capocannoniere della Coppa asiatica 2019, segnando 9 gol in 7 partite, di cui quattro in una partita contro la Corea del Nord nella fase a gironi. Ali, 22 anni, ha battuto il record per il maggior numero di gol segnati in una singola Coppa d'Asia. Il Milan lo stava osservando da vicino e potrebbe fare una mossa nella prossima finestra di mercato. Secondo 'Milanlive' invece è finito sul taccuino milanista anche un portiere cinese, ovvero Junling Yan, il quale ha 28 anni. Anche se dopo le continue prestazioni maiuscole di Gigio Donnarumma, attuale portiere rossonero, difficilmente il Milan investirà in quel reparto.