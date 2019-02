Annuncio

Il day after della pesante sconfitta accusata dalla Juventus al Wanda Metropolitano di Madrid comincia ad arricchirsi delle opinioni di tanti addetti ai lavori e fra le varie voci autorevoli spicca quella di Fabio Capello.

L'ex allenatore, già sulla panchina dei bianconeri dal 2004 al 2006, nel post partita negli studi di Sky Sport ha espresso tutte le sue impressioni sulla debacle bianconera. Capello non ha lesinato critiche pesanti a numerosi giocatori juventini, sono infatti molti a detta del tecnico friulano i singoli che si sono distinti in negativo nell'ambito di una prestazione di squadra complessivamente sottotono.

'Bonucci? lo sfiorano e cade'

L'attacco più pesante "don Fabio" lo riserva a Bonucci, reo secondo lui di essere andato giù con troppa facilità su un contatto nella mischia in area di rigore, da cui poi è emerso in spaccata il colpo vincente dell'uruguaiano Gimenez che ha portato in vantaggio l'Atletico.

Capello afferma che è bastata una carezza a far cadere il difensore, e tale appare effettivamente l'entità del contatto fra la mano dello stesso Gimenez e il volto del centrale bianconero che si accascia subito a terra lamentando una scorrettezza di ben altra entità.

Secondo Capello Bonucci è stato appena sfiorato e, cercando di farsi fischiare un fallo inesistente per interrompere l'azione, ha messo in difficoltà tutta la squadra perdendo la marcatura del difensore dell'Atletico che, libero da opposizioni, è riuscito sul prosieguo dell'azione a piazzare la zampata vincente. Il tecnico rincara ulteriormente la dose imputando il maldestro tentativo del difensore centrale a una cattiva abitudine maturata in serie A, dove a sua detta gli arbitraggi sono, a torto, più fiscali su questo tipo di contatti: "in Italia siamo abituati bene, basta una carezza e ti fischiano il fallo", chiosa "don Fabio" visibilmente infastidito.

Capello: 'Mandzukic e Dybala non si sono mai visti'

L'analisi dell'allenatore di San Canzian d'Isonzo si sposta poi su altri due pezzi pregiati della rosa bianconera, Dybala e Mandzukic che insieme all'intoccabile CR7 ieri sera componevano il tridente d'attacco. Secondo Capello: "Mandzukic non si è mai visto. Dybala? Mai visto nemmeno lui", i due avanti juventini sono letteralmente scomparsi dal gioco, ingabbiati dall'organizzazione e dalla forza fisica della difesa dei colchoneros che ha lasciato loro solo qualche pallone marginale e mai realmente pericoloso.