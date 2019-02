Annuncio

Chi si aspettava una gara ricca di gol, alla luce soprattutto della 'terribile' fama del Liverpool di Klopp tra le mura amiche, è certamente rimasto con l'amaro in bocca. Ad Anfield Road è finita 0-0, risultato bugiardo alla luce di diverse occasioni avute da entrambe le squadre nel primo tempo, ma sostanzialmente giusto dopo una ripresa scialba. I reds sono stati sicuramente più propositivi, ma hanno anche sbagliato più del dovuto negli ultimi sedici metri. Il Bayern non è stato comunque a guardare ed ha risposto con alcuni rapidi rovesciamenti di fronte capaci di far brecca nella non irresistibile retroguardia inglese. Per i tedeschi è certamente positivo essere usciti indenni da Anfield, ma entrambe le squadre conservano comunque le stesse chances di passare il turno.

Reds aggressivi, bavaresi pericolosi nelle ripartenze

All'annuncio delle formazioni ufficiali c'è un sospiro di sollievo per la Kop dei reds legato a Firmino che aveva accusato un problema fisico alla vigilia del match. L'attaccante brasiliano è regolarmente in campo, mentre sull'altro versante viene confermata l'assenza di Goretzka che non va nemmeno in panchina. Il Liverpool inizia in maniera aggressiva, praticando il pressing alto nella metacampo avversaria: al 12' c'è un lancio perfetto di Henderson all'indirizzo di Salah, il fuoriclasse egiziano si fa spazio tra i centrali del Bayern e la tocca di punta, ma Neuer para. Sul capovolgimento di fronte i tedeschi sono pericolossimi con Gnabry che brucia Robertson sulla fascia destra e crossa al centro dove Matip, nel tentativo di anticipare gli attaccanti avversari, rischia l'autogol con il pallone che finisce addosso ad Alisson.

Ancora gli ospiti in avanti al 16', su una leggerezza difensiva all'altezza dei 16 metri il pallone arriva a Coman che fa partire un sinistro ad incrociare, la sfera colpisce l'esterno della rete. Tegola per i bavaresi al 28', Kimmich stende Mané e si becca l'ammonizione, pertanto salterà la gara di ritorno alla luce della diffida. Al 33' Mané sciupa una clamorosa palla gol: l'attaccante senegalese si ritrova al centro dell'area con il pallone tra i piedi, ha il tempo di girarsi e di calciare in porta, ma mette incredibilmente fuori. Passano 3' ed Bayern recupera palla sulla trequarti dei reds con Gnabry che calcia da circa 20 metri, Alisson si distende e devia in angolo la conclusione rasoterra.

La gara si mantiene vivace, al 41' è nuovamente il Liverpool a rendersi pericoloso dalle parti di Neuer con Matip che non riesce a chiudere verso lo specchio della porta un cross a pelo d'erba di Firmino. L'ultimo sussulto del primo tempo viene innescato ancora da Firmino al 45', il nazionale brasiliano entra in area e crossa all'altezza del secondo palo dove però Mané non riesce ad arrivare.

Pochi sussulti nella ripresa

Liverpool pericoloso ad inizio ripresa: al 54' Kimmich mette una pezza ad un'azione in area dei reds, ma poi rinvia il pallone addosso ad un avversario, la sfera arriva a Salah che manca il controllo. Il Bayern si distende in avanti al 59', il solito Gnabry prova a pescare il jolly di sinistro da circa 25 metri con la conclusione che sorvola di poco la traversa. Il match si svolge sullo stesso copione dei primi 45', la formazione di Klopp mantiene l'iniziativa, ma tanto Mané quanto lo stesso Salah sono poco precisi. Le veloci ripartenze dei campioni di Germania finiscono spesso per mettere in apprensione la retroguardia inglese. Al 76' Klopp prova ad inserire forze fresche, Milner ed Origi prendono il posto di Keita e Firmino. Sull'altro fronte, Kovac getta nella mischia Ribery al posto di Coman che ha speso tantissimo ed è praticamente esausto. Il Liverpool tenta il forcing finale, all'85' Mané riesce a girare di testa un pallone insidioso verso la porta di Neuer, il portierone tedesco ci mette il guanto e devia in corner. Non accade praticamente più nulla, ulteriori sostituzioni a parte, in un secondo tempo decisamente non all'altezza del primo dove alla fine il risultato è uno scontato 0-0 che lascia aperto il discorso qualificazione al match di ritorno in terra bavarese. Appuntamento, dunque, all'Allianz Arena il prossimo 13 marzo.

Liverpool-Bayern 0-0, il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexandre-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita (76' Milner); Salah, Firmino (76' Origi), Mané. All. Klopp

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez, James Rodriguez (88' Sanches); Gnabry (90+1' Rafinha), Coman (81' Ribery), Lewandowski. All Kovac

Arbitro: Rocchi (Italia).