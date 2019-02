Annuncio

Il colore rosso le contraddistingue entrambe, così come i capitoli esaltanti di storia calcistica. Liverpool e Bayern si ritrovano avversarie stasera ad Anfield Road, tana dei reds che non mancherà di far sentire il suo calore. Sono gli ottavi di finale d'andata della Champions League, massimo trofeo continentale che le due società in passato hanno vinto per cinque volte a testa. In un calcio che dagli anni '70, epoca in cui i due club hanno scalato per la prima volta i vertici d'Europa, ai giorni nostri è vorticosamente cambiato, una cosa è comunque rimasta uguale: il 'tuono' della Kop del Liverpool. Così Anfield è tra i pochi, storici templi del calcio che, nonostante gli ammodernamenti, non ha perso il suo fascino.

Sul fattore campo gli uomini di Jurgen Klopp cercheranno di costruire questa sera le basi per il passaggio del turno: tra le due formazioni sono sicuramente quella più in salute e possiedono una terrificante forza d'urto che può andare realmente a nozze contro una difesa, quella bavarese, che ha perso la straordinaria forza ed impenetrabilità di un tempo. Di contro, la retroguardia non è il punto di forza degli inglesi ed il Bayern, nonostante in questa stagione sembri una copia sbiadita della recente corazzata, può ancora far male.

Il match in diretta tv e streaming

Il match non viene trasmesso in chiaro, ma andrà in esclusiva su Sky. Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00, gli abbonati alla piattaforma potranno seguirlo su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Per chi predilige lo streaming c'è l'app Sky Go che permette di seguire la gara su pc, smartphone e su qualunque altro dispositivo mobile.

Probabili formazioni

Klopp lamenta un'assenza importante in difesa, van Dijk è certamente un elemento difficile da sostituire anche perché, come già detto, il pacchetto arretrato del Liverpool è tutt'altro che una diga. Ad ogni modo l'allenatore dei reds non dovrebbe rinunciare al suo 4-3-3. La formazione più probabile vede Alisson in porta; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho e Robertson a comporre la linea difensiva, mentre i tre di centrocampo dovrebbero essere Wijnaldum, Henderson e Naby Keita. In attacco il devastante tridente composto da Salah, Firmino e Mané. Niko Kovac dovrebbe schierare il suo Bayern con il 4-2-3-1: Neuer tra i pali, Kimmich ed Alaba larghi sulle fasce con Sule ed Hummels centrali.

In mediana dovrebbro giocare Thiago Alcantara e Javi Martinez mentre Gnabry, James Rodriguez e Coman dovrebbero agire sulla trequarti a suppporto dell'unica punta, Lewandowski. Ci sarà anche un pò di Italia, visto che il match sarà diretto dal nostro Gianluca Rocchi.

Precedenti favorevoli al Liverpool

La prima volta che Liverpool e Bayern si sono incrociate in una competizione europea risale alla stagione 1970/71 e precisamente all'ultima edizione della Coppa delle Fiere. Nei quarti di finale gli inglesi ebbero la meglio vincendo 3-0 in casa con la tripletta di Evans e pareggiando poi 1-1 in Germania (Ross per il Liverpool, Schneider per i bavaresi). Altra sfida nella Coppa delle Coppe edizione 1971/72 dove stavolta sono i tedeschi ad avere la meglio grazie al successo casalingo per 3-1 (doppietta di Gerd Muller e gol di Uli Hoeness, Evans per i reds) ottenuto dopo aver pareggiato a reti bianche ad Anfield. La semifinale della Coppa dei Campioni 1980/81 è la doppia sfida più celebre, saranno due pareggi: a Liverpool finisce 0-0, a Monaco di Baviera lo score di 1-1 permetterà alla formazione britannica di qualificarsi per la finalissima (che sarà poi vinta 1-0 sul Real Madrid) grazie al gol in trasferta realizzato da Ray Kennedy.

L'equilibrio sarà poi ristabilito da Rummenigge, ma il Bayern sarà eliminato. L'ultimo precedente è relativo alla Supercoppa europea del 2001 vinto 3-2 dai reds inizialmente travolgenti, 3-0 con i gol di Riise, Heskey ed Owen che subiranno poi la rimonta ad opera di Salihamidzic e Jancker, ma i tedeschi si fermeranno ai due terzi dell'opera. Precedenti che, dunque, nel complesso sorridono al Liverpool con 2 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta: soltanto una volta il Bayern ha passato il turno.