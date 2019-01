Annuncio

Annuncio

Finisce il mese di gennaio e con esso anche il calciomercato. E' tempo dunque di asta di riparazione per chi si dedica al Fantacalcio della Serie A. Sono tanti i centrocampisti arrivati nel nostro campionato o che hanno semplicemente cambiato casacca. Tanti nomi nuovi che sono ovviamente già nel mirino di chi sta aspettando questo momento per rinforzare la propria squadra. Da Soriano a Paquetà, vediamo dunque chi potrebbe essere un buon rinforzo.

I centrocampisti consigliati per il Fantacalcio

La prima dote di un giocatore del Fantacalcio deve essere la sua titolarità, o almeno la possibilità che scenda in campo il più delle volte e che porti a casa dei buoni voti.

Ma ovviamente ci si aspetta anche qualche bonus, gol o assist che sia. Un nome importante può essere quello di Soriano, che dopo aver passato una prima parte di stagione non esaltante al Torino adesso è destinato ad essere un perno del Bologna di Mihajlovic.

Advertisement

Nel Cagliari è arrivato il centrocampista uruguaiano Oliva, a dire il vero un mediano con doti prettamente difensive. Ma potrebbe essere una "scommessa", magari un acquisto low cost. Sempre nei sardi cerca rilancio Birsa. Il trequartista sloveno è uno dei giocatori sui quali il tecnico Maran fa grande affidamento e in passato ha sempre regalato delle gioie a chi l'ha preso all'asta, viste le sue qualità balistiche.

Possono essere degli ottimi rinforzi da prendere all'asta di riparazione pure Schelotto del Chievo, Sturaro del Genoa e Viviani del Frosinone. Quest'ultimo è anche un ottimo tiratore di calci piazzati, per cui sarà bene tenerlo tra le prime scelte per rinforzare la rosa. In tanti poi faranno di tutto per prendere Paquetà, nuovo asso del Milan che è arrivato dal Flamengo. Il brasiliano ha già fatto vedere nelle prime apparizioni di avere dei numeri importanti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Dotato di grande tecnica, ha degli importanti margini di crescita e potrebbe essere determinante in questa seconda parte di stagione.

Conosce bene la Serie A e ha un discreto fiuto del gol Kucka, centrocampista che il Parma ha riportato in Italia dopo l'esperienza in Turchia. E' un giocatore destinato ad essere titolare nei gialloblù di D'Aversa, uno dei calciatori consigliati tra i possibili rinforzi di gennaio. Ultimo nome è quello di Murgia, che in extremis si è accasato alla Spal. E' un ragazzo molto interessante, che giocando con continuità potrebbe essere una vera sorpresa. Pronti a dargli fiducia?