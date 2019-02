Annuncio

Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il club bianconero ha intenzione di acquistare un top player a centrocampo nella prossima stagione e, viste le difficoltà di arrivare a Paul Pogba (dopo l'esonero di Mourinho il francese dovrebbe restare al Manchester United), avrebbe messo nel mirino Casemiro. Il fortissimo centrocampista del Real Madrid è da tempo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e sarebbe il profilo giusto per il gioco di Massimiliano Allegri.

Sulla carta, infatti, il centrocampista brasiliano, classico giocatore di "rottura" (come si dice in gergo calcistico), sembra essere il partner perfetto per Miralem Pjanic. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Casemiro in estate

Come riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la Juventus avrebbe messo nel mirino Casemiro, centrocampista sudamericano del Real Madrid. Per il quotidiano spagnolo, il giocatore brasiliano sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e soprattutto dal suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. I due, ricordiamolo, hanno vinto insieme ben quattro Champions League. Ad agevolare il possibile affare, inoltre, ci sarebbe Marcos Llorente, talento in rampa di lancio del Real Madrid, il quale potrebbe diventare l'erede di Casemiro. Quest'ultimo, comunque, viene valutato almeno trenta milioni di euro. Sempre stando a quanto riporta "Don Balon", la Juventus starebbe lavorando per acquistare anche altri giocatori del Real Madrid.

In particolare, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Marcelo e avrebbe presentato un'offerta di quarantacinque milioni di euro per garantirsi le sue prestazioni nella prossima stagione. Un altro calciatore di proprietà del Real Madrid che potrebbe finire alla Juventus è James Rodriguez. Il Bayern Monaco, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di riscattarlo. Inoltre, il forte trequartista brasiliano avrebbe espresso il desiderio di giocare con Cristiano Ronaldo, calciatore con il quale si sarebbe trovato sempre molto bene. Per entrambi i giocatori sudamericani, comunque, la Juventus dovrebbe spendere almeno novanta milioni di euro. Staremo a vedere quello che succederà.