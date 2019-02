Annuncio

Annuncio

Stasera alle ore 18:00, il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Il match valido per la 23esima giornata si disputerà al Mapei Stadium. I neroverdi arrivano al match odierno dopo aver pareggiato con il Genoa 1-1 in trasferta. I bianconeri sono invece reduci dal pareggio casalingo contro il Parma, gara terminata con il punteggio di 3-3. La Juventus possiede un organico più forte rispetto a quello dei suoi diretti avversari, il Sassuolo però ha dimostrato di saper giocare un ottimo calcio.

Dove vedere la partita Sassuolo-Juventus

La partita odierna, Sassuolo-Juventus, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 1 (canale 251). Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere la sfida anche in liv-streaming sul sito/applicazione Sky Go disponibile da tablet, pc o smartphone. La Juventus in caso di vittoria tornerebbe a + 11 sul Napoli. La squadra partenopea ieri ha infatti pareggiato 0-0 in trasferta contro la Fiorentina.

Annuncio

Le probabili formazioni delle due squadre

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, quest'oggi dovrebbe mandare in campo i suoi giocatori con il tradizionale modulo 4-3-3. Tra i pali della porta neroverde ci sarà Consigli. In difesa i due centrali Magnani e Federico Peluso faranno coppia con i due terzini Pol Lirola e Rogerio. Il centrocampo a tre sarà invece composto da: Manuel Locatelli, Francesco Magnanelli e Stefano Sensi. In attacco ci saranno invece Khouma El Babacar, Domenico Berardi e Filip Djuricic.

Anche il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, dovrebbe optare per il modulo 4-3-3. A difendere la porta bianconera ci sarà il solito Wojciech Szczesny. La difesa a quattro sarà composta probabilmente da Daniele Rugani, Martin Caceres, Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

Annuncio

A centrocampo giocheranno Miralem Pjanic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Il tridente d'attacco bianconero sara composto da Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic. L'attaccante argentino Paulo Dybala anche quest'oggi dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Sensi, Locatelli, Magnanelli; Babacar, Berardi, Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi, Ronaldo, Bernardeschi, Mandzukic. Allenatore: Allegri.