Annuncio

Annuncio

La partita Milan - Cagliari verrà regolarmente disputata, il nodo è stato sciolto. Ieri mattina i pastori sardi si sono recati ad Asseminello per incontrare la squadra sarda, chiedendo che non si presentasse a Milano per disputare la partita contro gli avversari rossoneri.

Le proteste dei pastori nascono da una diminuzione del prezzo del latte, che ha portato i lavoratori del settore a protestare pubblicamente in tutta la Sardegna, ricevendo però poco riscontro dalla stampa nazionale. Hanno perciò deciso di recarsi ad Asseminello e bloccare l'uscita del pullman del Cagliari, diretto all'aeroporto, per far sì che la squadra non giocasse il posticipo di Serie A in segno di solidarietà verso la loro situazione.

Annuncio

Trattative tra il club del Cagliari e i pastori

Dopo alcune ore di attesa la squadra, che sarebbe dovuta partire alla volta di Milano alle 15, è riuscita a raggiungere l'aeroporto grazie alla mediazione dei dirigenti e dei giocatori del Cagliari.

Squadra e dirigenza hanno ascoltato le ragioni del malcontento dei pastori e hanno espresso loro la massima solidarietà, rovesciando, come simbolo di tale protesta, dei bidoni di latte portati dai manifestanti.

Successivamente a tale dimostrazione gli allevatori sardi hanno permesso al pullman della squadra di lasciare Asseminello per raggiungere l'aeroporto e l'aereo che li ha portati a Milano.

Probabili formazioni

Sventata la possibilità del rinvio del posticipo della 23° giornata di Serie A, si torna a parlare di calcio giocato.Le due squadre si sfideranno dopo le rispettive partite della scorsa giornata: il Milan aveva pareggiato 1-1 contro la Roma con gol di Piątek, mentre i sardi avevano perso contro l'Atalanta per 1-0.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le probabili formazioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, vedono le due squadre affrontarsi a viso aperto, alla ricerca di tre punti fondamentali per conquistare l'obiettivo di stagione: la salvezza per il Cagliari e un posto in Champions League per il Milan.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetá, Suso, Piątek, Çalhanoğlu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Montolivo, Biglia, Mauri, Castillejo, Borini, Bertolacci, Laxalt, Cutrone

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Ionita, Cigarini, Padoin, Barella, Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Romagna, Leverbe, Deiola, Bradaric, Faragò, Despodov, Lella.

Annuncio

Arbitra la partita La Penna di Roma.