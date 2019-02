Annuncio

Fiorentina-Atalanta, andata delle semifinali della Coppa Italia 2019, si giocherà mercoledì 27 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà pertanto visibile anche in diretta streaming su Rai Play. Il match di ritorno è invece fissato per il prossimo 24 aprile a Bergamo, la vincente della doppia sfida affronterà in finale la vincente di Lazio-Milan, l’altro penultimo atto della manifestazione. Semifinale alla vigilia inattesa questa tra viola e bergamaschi, ma ampiamente meritata soprattutto in virtù di quanto successo nei quarti di finale, con la Fiorentina che ha letteralmente strapazzato la Roma travolgendola per 7 a 1 e l’Atalanta che ha buttato giù dal trono la Juventus vincitrice del trofeo nelle ultime quattro edizioni, battendola con un perentorio 3-0.

Fiorentina-Atalanta, la tradizione sorride ai viola

In campionato le due squadre sono entrambe in corsa per un piazzamento europeo, con la compagine di Gian Piero Gasperini sesta della classe 2 punti sopra la formazione di Stefano Pioli. Zapata e compagni sono però reduci dalla brutta sconfitta di Torino, versante granata (2-0), mentre la Fiorentina arriva dal pirotecnico 3-3 con l'Inter.

Si presenta dunque molto equilibrato questo doppio confronto che mette in palio la finale, anche se nel match di campionato, giocato lo scorso fine settembre a Firenze, i toscani si sono però imposti con un netto 2-0 (marcatori Veretouts e Biraghi), e più in generale vantano una tradizione decisamente positiva nei confronti dei rivali lombardi, particolarmente al Franchi che i nerazzurri bergamaschi non espugnano dal lontano 1993 (0-1 in Serie A).

I precedenti in Coppa Italia

I viola andranno alla ricerca dell’undicesima finale della storia del club, mentre la dea cercherà di raggiungere il suo quarto atto conclusivo. Sei le Coppe Italia in bella mostra nella bacheca della Fiorentina che vanta un profilo importante nel torneo ma non riesce a portarlo a casa dal 2001. Uno storico successo anche per l’Atalanta, nel 1963, che in altre due occasioni si è arresa solo in finale. In una delle quali proprio contro gli attuali avversari.

Fiorentina-Atalanta è stata infatti finale di Coppa Italia nell’edizione 1996. Con il format di andata e ritorno, i viola allora guidati da Claudio Ranieri vinsero entrambe le sfide contro la dea del compianto Emiliano Mondonico, 1-0 e 0-2 i risultati con una rete per partita firmata da Batistuta e gol di Amoruso.

E’ in favore dei toscani anche il risultato (3-1) dell’ultimo precedente assoluto nella manifestazione, maturato agli ottavi di finale dell’edizione 2015.