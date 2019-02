Annuncio

Annuncio

Fiorentina-Inter è una partita che può essere considerata molto importante per le due formazioni che si sfideranno a Firenze, dal momento che rappresenta uno scontro diretto per le posizioni che garantiscono la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. I padroni di casa sono reduci da sei risultati utili consecutivi e sono imbattuti nelle gare disputate nel 2019, avendo anche raggiunto la semifinale di Coppa Italia [VIDEO]. Il gruppo guidato da Stefano Pioli sta quindi attraversando un ottimo momento di forma e si presenta all’appuntamento con i nerazzurri con le intenzioni di ottenere l’intera posta in palio.

Anche gli ospiti hanno dimostrato nelle ultime uscite di essere in ottime condizioni, avendo infatti ottenuto due successi in campionato e il passaggio del turno in Europa League, anche se hanno dovuto nel frattempo gestire il caso riguardante Mauro Icardi, al quale la società ha tolto la fascia di capitano.

Annuncio

Le polemiche scaturite da questa decisione non hanno tuttavia intaccato il morale del gruppo che anzi si è compattato ed ha risposto sul campo.

La sfida tra viola e nerazzurri si preannuncia quindi emozionante e aperta a qualsiasi tipo di risultato. Fiorentina-Inter è in programma domenica 24 febbraio alle ore 20:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, valida per la 25^ giornata della Serie A 2018/2019.

Fiorentina: assente Pezzella

La Fiorentina sfiderà i nerazzurri giocando probabilmente con il 4-3-2-1 e con il giovane Lafont confermato titolare nel ruolo di estremo difensore. [VIDEO]

In difesa sarà ancora assente capitan Pezzella, indisponibile per circa un mese, e di conseguenza di fianco a Vitor Hugo dovrebbe esserci Ceccherini con Milenkovic e Biraghi a presidiare le corsie esterne.

Annuncio

I migliori video del giorno

In mediana Pioli può scegliere le migliori soluzioni per contrastare al meglio il centrocampo dell’Inter. I prescelti per partire dall’inizio dovrebbero essere Benassi, Fernandes e Veretout con Dabo e Norgaard pronti ad entrare dalla panchina in caso di necessità. In attacco è sempre out Mirallas, mentre Pjaca e Simeone dovrebbero partire tra le riserve per lasciare spazio a Chiesa e Gerson alle spalle di Muriel.

Inter: spazio a Lautaro Martinez

L’Inter dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 e con il neo capitano Handanovic a protezione dei pali della porta nerazzurra.

Nel reparto arretrato Vrsaljko ha finito anzitempo la stagione e quindi sulle fasce laterali dovrebbero essere utilizzati D’Ambrosio ed Asamoah, mentre la coppia centrale dovrebbe essere quella titolare, formata da De Vrij e Skriniar.

Annuncio

In mezzo al campo dovrebbe esserci la conferma degli interpreti della gara di Europa League contro il Rapid Vienna. Di conseguenza spazio dal primo minuto a Vecino e Brozovic, favoriti per una maglia da titolare su Borja Valero, Joao Mario e Gagliardini. Nel reparto avanzato Icardi non è ancora rientrato in gruppo e quindi non sono molte le possibilità di scelta per Spalletti, considerata anche l’indisponibilità di Keita. Il tecnico toscano dovrebbe far partire dall’inizio Lautaro Martinez come riferimento centrale, con Politano, Nainggolan e Perisic alle sue spalle e Candreva unica alternativa in panchina.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Gerson; Muriel. A disposizione: Terraciano, Graiciar, Laurini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Simeone, Graiciar. Allenatore: Pioli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Joao Mario, Gagliardini, Borja Valero, Candreva. Allenatore: Spalletti.