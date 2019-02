Annuncio

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello del fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il giocatore, in questa stagione, ha avuto una pesante involuzione in campionato, soprattutto a livello realizzativo. Quest'anno, infatti, la Joya ha messo a segno due reti, giocando molto lontano dalla porta. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso potrebbe essere arrivata in occasione del match contro il Parma giocato sabato, con Dybala partito dalla panchina e non entrato neanche a partita in corso, nonostante il lungo riscaldalmento.

A influire anche l'infortunio subito da Bernardeschi, sostituito da Emre Can all'86'.

Dybala in uscita

Paulo Dybala potrebbe essere il big che lascerà la Juventus la prossima sessione estiva di calciomercato.

Ogni anno la società bianconera, in genere, sacrifica un giocatore chiave pur muovendosi con forza in entrata. Lo stesso è successo lo scorso anno, con la cessione di Gonzalo Higuain al Milan, con l'argentino che poi a gennaio è stato girato al Chelsea.

Tornando alla Joya, in questa stagione l'involuzione è stata evidente sotto porta, visto che l'ex Palermo ha messo a segno solo due reti in diciannove presenze. Diverso il discorso in Champions League, dove il fantasista argentino ha realizzato cinque reti in cinque presenze. Sarà una coincidenza, ma lo score è influenzato dalla tripletta messa a segno all'andata contro lo Young Boys, quando era squalificato Cristiano Ronaldo. La società bianconera, comunque, sembra non ritenere più incedibile Dybala e potrebbe decidere di privarsene di fronte ad un'offerta congrua al suo valore.

Il gesto di lasciare in maniera anticipata il campo sabato, prima della fine della partita, in maniera imbronciata per il mancato ingresso, non fa che aumentare le voci sul suo malumore in bianconero.

La promessa a Marotta

Dinanzi a questa possibilità di lasciare Torino, c'è da registrare l'interesse dell'Inter, che osserva l'evolversi della vicenda. Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato della promessa fatta dallo stesso Paulo Dybala al neo amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, fatta al momento dell'addio del dirigente, secondo cui lo avrebbe seguito ovunque sarebbe andato. Proprio Marotta, infatti, ha portato la Joya a Torino nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro.

La Juventus, comunque, nonostante le difficoltà di questa stagione, non è disposta a svendere uno dei grandi talenti del calcio mondiale. Per questo motivo si siederà al tavolo delle trattative solo per offerte almeno pari a 100 milioni di euro.