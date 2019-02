Annuncio

Nelle ultime ore si sta parlando spesso del futuro di Luciano Spalletti, bersaglio di numerose critiche dopo la bruttissima sconfitta dell'Inter contro il Bologna in casa, maturata grazie ad un gol di testa di Federico Santander. Il tecnico toscano dovrebbe restare sulla panchina nerazzurra sino al termine della stagione, ma è molto probabile che venga sostituto in estate, soprattutto nel caso in cui non dovesse riuscire ad ottenere il terzo posto in campionato, che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

A sostituire Spalletti potrebbe essere José Mourinho, allenatore che è rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri dopo la conquista del "Triplete", traguardo che non è ancora stato eguagliato da nessuna squadra europea.

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni trapelate, José Mourinho vorrebbe tornare sulla panchina nerazzurra.

Mercato Inter, possibile il ritorno di Mourinho in estate

Al momento, visti i risultati, è difficile pensare ad una conferma per Luciano Spalletti. Per questo, l'ipotesi che porta a Mourinho si sta facendo sempre più probabile. Nelle ultime ore, inoltre, Jorge Mendes, il potente agente dello "Special One", avrebbe chiamato Marotta e Ausilio per cercare di trovare un primo punto di contatto. La trattativa potrebbe decollare in primavera, ma la dirigenza nerazzurra dovrebbe offrire delle garanzie assolute a Mourinho in termini di mercato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, inoltre, Mourinho sarebbe fortemente tentato dall'idea di tornare ad allenare in Italia.

Lo "Special One", infatti, vorrebbe fermare la corsa della Juventus e di Cristiano Ronaldo, giocatore con il quale non ha mai avuto un buon rapporto, come testimoniano i tempi burrascosi di Madrid. A facilitare il ritorno a Milano di Mourinho potrebbe essere il suo procuratore Jorge Mendes, già regista dell'operazione che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il procuratore lusitano si troverebbe così ad avere i suoi due principali assistiti nello stesso campionato, ma in squadre differenti. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. In ogni caso, una delle piste più probabili per il "dopo-Spalletti" resta quella che porta ad Antonio Conte, profilo molto gradito a Beppe Marotta.