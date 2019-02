Annuncio

E' sicuramente un momento delicato in casa Inter. La squadra è infatti reduce sia dall'eliminazione dalla Coppa Italia che da una brutta sconfitta contro il Bologna, match giocato ieri in casa a San Siro. A questo punto la posizione di Luciano Spalletti sarebbe in bilico e il suo futuro potrebbe dipendere dalla prossima partita che i nerazzurri giocheranno a Parma sabato prossimo. Nelle scorse ore nell'ambiente sono circolati diversi nomi, uno di questi è stato ad esempio quello del tecnico ed ex ct della Nazionale, Antonio Conte.

Il mister pugliese ha però dichiarato di non voler subentrare alla guida della squadra in pieno campionato, per cui la società, secondo quanto riferisce il sito di Tutto Mercato Web, che cita La Gazzetta dello Sport, avrebbe puntato proprio su Esteban Cambiasso.

Si tratta ovviamente di uno dei tanti rumors di mercato che, attualmente, non trova nessuna conferma ufficiale da parte dell'entourage di Steven Zhang, in questi giorni negli Usa.

Quello di Cambiasso sarebbe sicuramente un ritorno gradito in casa Inter. Lo stesso calciatore infatti, che giocava nel ruolo di centrocampista, ha un passato glorioso alle sue spalle. Nato a Buenos Aires, in Argentina, il 18 agosto del 1980, è stato una pedina fondamentale per la sua nazionale. Con i nerazzurri ha giocato per circa dieci stagioni, dal 2004 al 2014. Subito dopo passò al Leicester City, concludendo la sua carriera da giocatore professionista con l'Olympiacos, nel 2017. Lo scorso anno il via alla sua carriera da tecnico. Cambiasso è stato infatti assistente allenatore della Colombia di Pekerman ai Mondiali giocati in Russia.

Esteban è conosciuto da tutti con il soprannome di El Cuchu. Lo stesso nomignolo deriva da un noto cartone animato argentino, a cui il giocatore assomiglierebbe

Una scelta, quella del nuovo tecnico, che per i nerazzurri, attualmente, non deve essere facile. I tabloid sportivi riportano con insistenza il nome di Cambiasso tra i possibili candidati, ma se ciò avverrà, sarà la società meneghina a darne comunicazione. L'Inter al momento è concentrata al campionato, ma è chiaro che bisogna già guardarsi intorno per programmare l'immediato futuro della squadra, che naviga comunque nelle parti alti della classifica: infatti, con 41 punti all'attivo, l'Inter è terza in classifica, dietro al Napoli e alla capolista solitaria Juventus.