La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League.

Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ottimista sulla possibilità di passare il turno in Champions League pare essere Cristiano Ronaldo.

CR7 dopo la fine della partita di mercoledì è apparso un po' nervoso, anche a causa delle provocazioni subite dai tifosi dell'Atletico Madrid. Il portoghese però ha confidato agli amici di essere fiducioso per il match di ritorno.

CR7 pensa solo alla rimonta

Cristiano Ronaldo è un grande campione che ha costruito la sua carriera sul lavoro e sulla grande volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati. CR7 è un giocatore dalla grande classe e di certo una serata storta non può intaccare quanto fatto finora. Mercoledì scorso contro l'Atletico il fenomeno portoghese non ha vissuto la sua miglior serata, ma tutta la Juve è apparsa abbastanza spenta.

Cristiano Ronaldo, però, crede nella sua squadra e nei suoi compagni e da diversi giorni nella sua testa c'è un solo pensiero: rimontare. CR7 e la Juve il 12 marzo scenderanno in campo all'Allianz Stadium per tentare l'impresa. Anche perché Cristiano Ronaldo pensa che il match d'andata servirà da lezione e soprattutto perché non prende in considerazione l'idea di uscire dalla Champions già a marzo. Per tutti questi motivi il portoghese è fiducioso e crede nella sua Juve.

Cristiano Ronaldo titolare contro il Bologna

In attesa del 12 marzo, la Juve dovrà pensare solo ed esclusivamente al campionato. Prima della sfida contro l'Atletico ci saranno i match contro il Bologna, il Napoli e l'Udinese. Queste tre partite serviranno a Massimiliano Allegri per sperimentare nuove soluzioni tattiche che magari potranno rivelarsi vincenti anche in Champions League. Le prime novità si vedranno già oggi con il tecnico livornese che si affiderà al 4-4-2 che potrà trasformarsi in un 3-4-3. Quello che però non cambierà è l'attacco dove verranno impiegati Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. A dare una mano a CR7 e al bomber croato ci sarà Federico Bernardeschi che giocherà diviso fra il centrocampo e l'attacco.

In difesa, invece, ci sarà Mattia De Sciglio e non Martin Caceres.