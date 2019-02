Annuncio

Annuncio

Il caso Mauro Icardi continua a tener banco in casa Inter. Il centravanti argentino non prenderà parte neanche alla trasferta di questa sera al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Si continua a parlare di infiammazione al ginocchio, con l'attaccante che proseguirà con un lavoro personalizzato fino al 7 marzo prima di decidere se operarsi o meno per la pulizia dell'articolazione. Nel caso che ciò accada la stagione dell'ex capitano è da considerare conclusa e probabilmente anche la sua avventura con la maglia dell'Inter. Non ci sono stati passi in avanti e Maurito non sembra voler tornare sui suoi passi, così il suo rapporto con lo spogliatoio resta teso dopo le dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente Wanda Nara nelle ultime settimane negli studi di Tiki Taka. Così il futuro di Icardi potrebbe tingersi di bianconero, la società che sembra maggiormente interessata a lui per la prossima estate.

Annuncio

La Juventus fa un pensierino al bomber argentino

La Juventus sembra poter fare sul serio per Icardi. L'ormai ex capitano dell'Inter vive da separato in casa e attende solo il termine di questa stagione per dire addio ai nerazzurri. Il rapporto con i compagni sembra ai minimi storici, così come lo è quello con i propri tifosi, che in questa querelle si sono schierati quasi esclusivamente con la società. In casa Juve la stima per il centravanti argentino non sembra essere mutata e anche Paratici in una recente intervista ha sottolineato come a giugno si potrà parlarne. Wanda Nara le scorse settimane aveva dichiarato come il club bianconero aveva fatto un tentativo la scorsa estate, mettendo sul piatto Gonzalo Higuain e un ricco conguaglio.

Annuncio

I migliori video del giorno

La trattativa può cominciare

I bianconeri, dunque, sono pronti a non badare a spese per quello che è sicuramente il miglior attaccante del campionato italiano, che a ventisei anni ha già segnato più di cento gol con la maglia dell'Inter e vinto ben due volte il titolo di capocannoniere, l'ultima lo scorso anno con ventinove reti. Visto il mercato bloccato del Chelsea la Juve potrebbe ritrovarsi in casa nuovamente Higuain e potrebbe a questo punto decidere di offrirlo nuovamente ai nerazzurri. Anziché inserire un ricco conguaglio, poi, Paratici potrebbe decidere di inserire il cartellino di Paulo Dybala, che in questa stagione sta riscontrando qualche difficoltà di troppo e a giugno potrebbe lasciare.

Annuncio

La Joya ha un rapporto molto buono con Marotta e questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. Si è parlato anche di una richiesta che l'ex Palermo avrebbe fatto all'ex dirigente della Juventus: quella di portarlo ovunque fosse andato in futuro. E quel futuro potrebbe essere a Milano, con la maglia dell'Inter.