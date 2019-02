Annuncio

Annuncio

Si è appena concluso all'Allianz Stadion di Vienna il match tra Rapid Vienna e Inter, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri fanno un passo avanti per la qualificazione vincendo 1-0 grazie siglato da Lautaro Martinez. La settimana prossima, allo stadio Meazza alle ore 21, si giocherà la gara di ritorno. L'avversario degli ottavi, poi, sarà decretato dal sorteggio.

La partita

Prima partita dell'era Samir Handanovic in casa Inter, con l'ex capitano Mauro Icardi rimasto a casa. Luciano Spalletti si affida a quasi tutta la formazione tipo, eccezion fatta per il centravanti argentino, che ha rifiutato la convocazione, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, squalificati. L'unico dubbio era sulla fascia destra con Cedric Soares che vince il ballottaggio con Danilo D'Ambrosio.

Annuncio

Nel primo tempo l'Inter parte in maniera lenta ma con il passare dei minuti prende il campo e diventa pericolosa con Lautaro Martinez che al 13', pescato davanti al portiere avversario, non riesce a concludere in porta. Intorno alla mezzora, poi, Perisic salva i nerazzurri togliendo la palla dalla testa di Berisha su azione di calcio d'angolo. Al 39' la svolta con Lautaro Martinez che realizza il calcio di rigore dopo esserselo procurato al termine di un rimpallo in area che aveva visto protagonista anche Ivan Perisic. Nel finale di primo tempo ancora il Toro sfiora il raddoppio con un ottimo destro che trova attento l'estremo difensore del Rapid che respinge. Nella ripresa stesso copione, con Vecino e Nainggolan che sfiorano il raddoppio per l'Inter. Per il Rapid Vienna, invece, è l'ex di turno Knasmuller a trovare pronto Handanovic.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Mai impegnato dagli avversari nel suo esordio da capitano nel primo tempo. Nella ripresa salva su Knasmuller.

Cedric Soares 6: Partita ordinata del laterale portoghese.

De Vrij 6,5: Il solito muro, bene anche in fase di impostazione.

Miranda 6,5: Sostituisce bene Skriniar, che era squalificato.

Asamoah 6,5: Buona prova del laterale portoghese, pericoloso anche quando attacca sulla fascia.

Borja Valero 6: Detta i tempi in mezzo al campo in maniera ordinata.

Vecino 5,5: Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Politano 6: Qualche buono spunto ma non è mai pericoloso.

Nainggolan 7: Continua il processo di recupero del belga che, anche quest'oggi così come a Parma, è tra i migliori in campo.

Annuncio

Perisic 6,5: Prova più che sufficiente del croato, che sta provando a tornare il giocatore ammirato al Mondiale in Russia la scorsa estate.

Lautaro Martinez 7: Non fa rimpiangere Icardi. Si procura il rigore che poi realizza con grande freddezza.