Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici vorrebbero costruire una squadra stellare per la prossima stagione e in estate potrebbe arrivare un fuoriclasse di livello internazionale dopo il colpo Cristiano Ronaldo della scorsa stagione. Molto dipenderà dal mercato in uscita, dal momento che sarà necessario almeno un sacrificio per arrivare a garantirsi le prestazioni di un campione. In queste ore si sta facendo il nome di Paulo Dybala, corteggiato dall'Inter di Marotta e dal Real Madrid di Florentino Perez, grandissimo estimatore della "Joja". In questi giorni è stato accostato alla Juve il nome di Salah, ma, stando a quanto riporta il noto quotidiano "La Repubblica", nel mirino della Juventus ci sarebbe Kylian Mbappé, fortissimo attaccante francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain (e che è andato in gol anche nella sfida di ieri contro il Manchester United in Champions League).

Annuncio

Il suo valore di mercato, comunque, si aggira attorno ai duecento/duecentoquindici milioni di euro. Oltre a Mbappé, comunque, la Juventus sta seguendo anche Nicolò Zaniolo, calciatore rivelazione della Roma (ieri autore di una splendida doppietta contro il Porto in Champions League). Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibili colpi Mbappé e Zaniolo: Paratici e Agnelli sognano in grande

Con l'eventuale cessione di Paulo Dybala (valutato tra i cento e i centotrenta milioni di euro), la Juventus potrebbe finanziare l'acquisto di Kylian Mbappé del Paris Saint Germain. Il club bianconero, infatti, sta cercando un esterno offensivo destro di qualità e l'attaccante francese è il migliore al mondo in quel ruolo.

Annuncio

Ma la Juventus vorrebbe anche rinforzare il reparto mediano e ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, il nuovo giocatore emergente del calcio italiano. Il centrocampista classe 1999 della Roma sta mettendo insieme una serie di prestazioni da urlo ed è diventato il piu' giovane calciatore italiano a mettere a segno una doppietta in Champions League (peraltro sotto gli occhi di Fabio Paratici, giunto all'Olimpico per osservarlo da vicino). Se dovessero andare in porto entrambi gli acquisti, la Juventus si troverebbe ad avere questa formazione nella prossima stagione: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, ZANIOLO, Pjanic, Matuidi, MBAPPE', Ronaldo, Mandzukic.