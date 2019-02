Annuncio

La Juventus continua la sua marcia inarrestabile verso l'ottavo tricolore consecutivo, grazie a un cammino finora quasi perfetto (21 vittorie e 3 pareggi) e a qualche intoppo di troppo del Napoli, principale inseguitrice dei bianconeri. Anche la 24esima giornata di Serie A ha confermato questo trend, con i ragazzi di Massimiliano Allegri usciti vittoriosi dal match casalingo contro il Frosinone per 3-0 e quelli di Ancelotti fermati in casa sullo 0-0 dal Torino. Ora la Vecchia Signora è a +13 punti dagli Azzurri, e ipotizzare un'eventuale rimonta sembra ormai fantascienza.

La Juve vola, il Napoli frena

Se qualcuno pensava che il 3-3 della Juventus contro il Parma di due settimane fa potesse anche solo minimamente riaprire la corsa Scudetto, si sbagliava di grosso.

Il Napoli di Carlo Ancelotti, infatti, negli ultimi 15 giorni non è andato oltre due pareggi a reti bianche contro Fiorentina e Torino, scivolando così a -13 punti dai bianconeri. Una distanza che, ad oggi, appare davvero incolmabile, nonostante lo scontro diretto tra le mura amiche del San Paolo del prossimo 3 marzo.

La squadra di Massimiliano Allegri sembra essere una vera e propria "macchina tritatutto", almeno per ciò che riguarda il campionato italiano, in virtù di alcuni numeri davvero impressionanti: in 24 partite disputate, la Juventus ha ottenuto 21 vittorie e 3 pareggi, uno dei quali nella difficilissima trasferta di Bergamo, dopo essersi ritrovata in 10 uomini a seguito dell'espulsione di Bentancur.

Come se non bastasse, l'attacco continua a macinare goal, anche grazie all'apporto decisivo del solito Cristiano Ronaldo, mentre il reparto difensivo, con il ritorno della granitica coppia Chiellini-Bonucci, ha recuperato tutta la sua solidità. Nel capoluogo campano, invece, si guarda al passato con una sorta di nostalgia: il Napoli di Sarri lo scorso anno aveva dieci punti in più di quello attuale e un reparto offensivo decisamente più prolifico. In aggiunta, l'uscita prematura dalla Champions League e la precoce eliminazione in Coppa Italia rischiano di pesare molto sul giudizio di Carlo Ancelotti, al quale non resta altro che puntare tutto sull'Europa League.

Campionato finito?

In molti si chiedono se, a questo punto, il campionato italiano possa già considerarsi concluso, almeno per ciò che concerne la vittoria del tricolore.

Le statistiche, a tal proposito, pendono verso una risposta affermativa. La Juventus, infatti, per consegnare lo Scudetto nelle mani del Napoli, dovrebbe perdere almeno 4 delle ultime 14 partite (e pareggiarne una). Insomma, si tratta di uno scenario alquanto improbabile, visto il cammino finora intrapreso dai bianconeri. Senza dimenticare che, anche se dovesse mai realizzarsi questo clamoroso crollo dei ragazzi di Massimiliano Allegri, gli azzurri dovrebbero comunque vincerle tutte.