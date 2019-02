Annuncio

Se per la corsa scudetto sembra tutto deciso, visti gli undici punti di margine della capolista Juventus, per la qualificazione alle Coppe europee e il discorso salvezza è tutto ancora aperto nel massimo campionato di calcio.

La Juventus avrà vita facile col Frosinone?

Nonostante un ampio turnover, vista l'imminenza della delicata sfida europea contro l'Atletico Madrid, la Juventus non dovrebbe avere problemi contro il Frosinone, che è penultimo. La partita è in programma venerdì 15 febbraio alle 20:30. I ciociari, che vengono dalla sorprendente vittoria esterna a Genova con la Samp, non hanno molte possibilità di fare punti a Torino. Juventus-Frosinone sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e da Radio Uno Rai.

Il Milan all'esame dell'Atalanta di Gasperini

Sabato 16 febbraio alle ore 18:00 si sfideranno Cagliari e Parma, mentre alle ore 20:30 allo stadio "Atleti azzurri d'Italia" di Bergamo sarà di scena il nuovo Milan modello P2 (Paquetà e Piatek) che non vuole assolutamente perdere il confronto diretto, per restare in zona Champions. Il Milan è attualmente al quarto posto in classifica, seguito da Atalanta, Roma e Lazio ad una sola lunghezza.

Non sarà facile per la Lazio a Genova

Spal e Fiorentina giocheranno di domenica, alle 12:30, mentre alle 15:00 vedremo Udinese-Chievo, Genoa-Lazio, Empoli-Sassuolo. La partita di Udine è un vero e proprio spareggio-salvezza, vista la classifica delle due formazioni. I clivensi vengono dalla pesante sconfitta interna con la Roma ed hanno assoluto bisogno di fare punti.

Arriva il Torino: pericolo Mazzarri per il Napoli al San Paolo

Sempre di domenica, ma in serata, si giocheranno Inter-Sampdoria alle 18:00 (diretta su Sky Sport) e Napoli-Torino alle 20:30. Pur priva di Icardi, ben sostituito da Lautaro Martinez contro il Rapid Vienna, l'Inter non può più sbagliare. Il Torino dell'ex Mazzarri (che sotto il Vesuvio ha fatto molto bene) rappresenta un ostacolo arduo per il Napoli.

Roma-Bologna: il posticipo del lunedì

La Roma dell'astro nascente Zaniolo giocherà lunedì 18 alle 20:30 contro il Bologna dell'ex Mihailovic, nel posticipo di questa 24ma giornata, che vede i giallorossi di mister Di Francesco favoriti e impegnati a rientrare tra le prime quattro in classifica, dopo la sofferta vittoria nella gara d'andata negli ottavi di Champions contro il Porto per 2-1.

All'andata vinse a sorpresa il Bologna.