Dopo aver eliminato la Sampdoria per due reti a zero negli Ottavi di finale e il Napoli di Carlo Ancelotti ai quarti con il medesimo punteggio, i rossoneri sono pronti a sfidare la Lazio nella sfida di Semifinale di Coppa Italia che si terrà domani 26 Febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Saranno due match di notevole importanza per cambiare le sorti della stagione in corso delle rispettive compagini, difatti gli uomini di Simone Inzaghi dopo esser stati eliminati dal Siviglia in Europa League cercheranno di consolarsi con l'unico trofeo in cui sono ancora in competizione. Di fronte avranno un avversario in stato di grazia, reduce da diversi risultati utili consecutivi in campionato e con un bomber in attacco, Piatek, arrivato dal Genoa nella sessione di mercato invernale, pronto ad incidere anche in questo doppio confronto valido per l'accesso alla finale. Scopriamo insieme le probabili scelte di formazioni con le quali i due tecnici scenderanno in campo.

Problemi in difesa per Mister Inzaghi

I problemi di formazione da arginare per Simone Inzaghi in vista di questa partita provengono dalla difesa, infatti dopo aver subito quattro giornate di squalifica, Stefan Radu non sarà tra i protagonisti di questo match. Al fianco di Acerbi potrebbe giocare Patric, dal momento che anche gli altri tre centrali non sono al meglio delle loro condizioni fisiche, e molto probabilmente a completare l'intero pacchetto difensivo potrebbe essere spostato indietro uno tra Marusic e Lulic. Le buone notizie arrivano dal centrocampo, difatti Luis Alberto avendo recuperato dall'infortunio scalpita per una maglia da titolare. In attacco spazio a Ciro Immobile, il quale sarà affiancato da Correa, al momento favorito su Caicedo.

Ritorna Davide Calabria sulla destra

Per quanto riguarda la squadra allenata da Rino Gattuso, non dovrebbero esserci grosse novità di formazione rispetto a quella che ha fatto molto bene nelle ultime settimane. In difesa pronto a partire dal primo minuto Davide Calabria, che nell'ultima gara interna di campionato vinta contro l'Empoli non era sceso in campo per far spazio ad Andrea Conti. In mezzo al campo confermata nuovamente la presenza di Lucas Paquetà, che dovrebbe completare il reparto con l'onnipresente Bakayoko e Frank Kessie. In attacco ci sarà Piatek, supportato alle sue spalle da Calhanoglu e lo spagnolo Suso, assente anche lui per squalifica nel match contro i toscani di venerdì sera.