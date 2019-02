Annuncio

Solo pochi giorni fa il capitano dei partenopei salutava compagni e città cantando e invece la notizia, appena battuta dalle agenzie, ha dell'eclatante con la società Napoli calcio che con un comunicato ufficiale fa sapere che "Marekiaro" non lascerà il Napoli. Ecco il testo diffuso dagli azzurri su Twitter: "Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti".

Pensare che era stato organizzato tutto per il suo addio, infatti prima del Dalian Yifang c'era stata la festa di compleanno del dottor De Nicola e l'addio dello slovacco che cantava 'O surdato 'nnammurato', con un po' di commozione, ma anche tanta voglia di provare una nuova esperienza sia calcistica che di vita.

Marek Hamsik non parte più: tutto saltato con il Dalian Yifang

C'erano altri accordi, così De Laurentiis blocca la trattativa e fa saltare la cessione del capitano Marek Hamsik. Sembra che il club cinese non abbia rispettato i termini e le modalità di pagamento pattuite con la dirigenza, infatti il Napoli intendeva incassare la somma di 20 milioni di euro per la cessione, ma la proposta del Dalian ipotizzava di versare 18 milioni + 2 pagabili in più rate: una soluzione questa che non ha convinto la società partenopea, la quale ha addirittura bloccato la trattativa.

In fondo il presidente De Laurentiis era sta abbastanza chiaro ("Pagare moneta, vedere cammello"), come le battute del mister Ancelotti sulla sua permanenza in azzurro.

Insomma, un affare che sembrava in dirittura d'arrivo al momento viene 'posticipato': Marekiaro aveva già firmato il suo contratto e i due club sembravano d'accordo su tutto o quasi, ma evidentemente le modalità di pagamento rimandano l’addio del giocatore al Napoli e alla Serie A. Un vero e proprio colpo di scena che per ora lascia agli azzurri il suo capitano.

Ricordiamo che il giocatore è ancora di proprietà della società partenopea, con la quale ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020. Il suo score della stagione in corso, tra Serie A e Champions League, ha collezionato 19 presenze ed 1 goal. Sicuramente la società cinese ci proverà ancora e continuerà a lusingare lo slovacco, considerando che la chiusura della sessione di Calciomercato in Cina è prevista per il prossimo 28 febbraio.

Possibile quindi che ci possano ancora essere ulteriori risvolti nelle prossime settimane, se la dirigenza cinese dovesse assecondare le richieste del Napoli, soprattutto avendo il pieno consenso di Hamsik, il matrimonio tra i club si potrebbe fare.