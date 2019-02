Annuncio

A Roma è tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni per la società giallorossa: il rinnovo contrattuale di Nicolò Zaniolo.

Per il baby prodigio è subito pronto un ricco rinnovo contrattuale e la promessa di fargli indossare la tanto aspirata maglia numero 10 del mitico capitano Francesco Totti.

Il mondo del calcio parla solo del suo talento, chiaro e genuino, ad oggi infatti è il più giovane calciatore ad aver centrato l’obiettivo di segnare 3 reti allo stadio Olimpico a soli 19 anni e 7 mesi.

Solo il leggendario ‘’capitano’’ Francesco Totti aveva saputo fare meglio (18 anni e 6 mesi).

Non smette più di stupire questo giovane ragazzo, talento puro già dai tempi della Virtus Entella, con giocate da vero astro nascente.

Quello che adesso sembra certo, a detta di tutti gli esperti e non solo, è che il ragazzo pare destinato a ripercorrere le orme del ex storico capitano, e diventare il nuovo numero 10 della squadra capitolina.

Sarà proprio lui il prossimo giocatore ad indossare quella ‘magica’ maglia numero 10?

Ad oggi il suo numero sulle spalle è il 22, il motivo è molto semplice, apparteneva ad uno dei campioni più forti di tutti i tempi, il suo idolo Kakà.

Tutti si chiedono se Nicolò è un vero e proprio numero 10 e se presto indosserà quella maglia unica. Tecnicamente non si discute, forse non un fantasista puro, ma in campo è già un leader e quasi perfetto nelle sue giocate. Il suo allenatore Di Francesco lo definisce così "Non c'entra niente con lui, ma hanno una cosa in comune: parla poco e vuole sempre il pallone".

Quello che è certo che nella carriera del giovane calciatore ad oggi si contano: 13 presenze e 3 reti in Serie A, 5 presenze in UEFA Champions League e 2 in Coppa Italia.

Chissà chi avrà ragione. Comunque Nicolò Zaniolo, 20 anni il prossimo luglio, ha tutto per essere un predestinato con la stoffa del campione.

Il nuovo valore di mercato e l’offerta di rinnovo contrattuale di Monchi

Tutti i top team d’Europa hanno messo gli occhi sul giovane Italiano e farebbero follie economiche pur di ammirarne le sue gesta da vicino. La Juventus, società calcistica più ricca in italia, ha messo gli occhi su di lui, facendo affrettare i tempi di una proposta di rinnovo con ricco adeguamento al giocatore. Infatti la AS Roma pensa già a come tutelarlo, nelle prossime settimane la società della capitale presenterà al giocatore un ricco rinnovo di contratto, con un adeguamento di stipendio che salirà a 1.2 milioni di euro a stagione a cui saranno aggiunti bonus legati ai gol e alle prestazioni. Nei prossimi giorni si terrà l'ultima riunione con la famiglia di Zaniolo prima della firma che lo blinderà a Roma almeno fino al 2024.