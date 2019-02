Annuncio

Annuncio

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando duramente in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri in questo mese di febbraio sono attesi da molti impegni uno dei quali sarà davvero importantissimo visto che il 20 febbraio per la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in Champions League contro l’Atletico Madrid. Proprio del match europeo ne ha parlato quest’oggi Emre Can ai microfoni di Sky Sport. Il tedesco ha spiegato che la Champions League è il sogno di tutti i tifosi ma anche della squadra bianconera. Il centrocampista, però, ha anche affermato che l’obiettivo primario della Vecchia Signora è lo scudetto. Emre Can, inoltre, ha spiegato quanto sia bello giocare con Cristiano Ronaldo.

La Juve sogna la Champions

La sfida di Champions League fra la Juve e l’Atletico Madrid si sta avvicinando e Emre Can ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Contro l’Atletico Madrid sarà molto dura”, ha dichiarato il tedesco che ci ha tenuto a sottolineare che sicuramente gli spagnoli sono l’avversario più forte che il sorteggio potesse contrapporre ai bianconeri.

Annuncio

Emre Can, però, ha specificato che la sua squadra andrà in Spagna per vincere: “Noi siamo la Juventus e dobbiamo credere in noi stessi - ha detto il centrocampista - e provare a vincere”. La Champions League si sa è il grande sogno di tutti i tifosi juventini che aspettano con ansia la conquista della coppa dalle grandi orecchie, così come ha spiegato il numero 23 della Vecchia Signora: “I tifosi non vedono l’ora che accada. Ovviamente anche noi”. La Champions League è sicuramente uno degli obiettivi stagionali della Juve che però vuole soprattutto conquistare l’ottavo scudetto così come ha spiegato Emre Can: “Lo scudetto è il nostro primo obiettivo”.

Emre Can elogia Cristiano Ronaldo

Una delle risorse in più per la Juve in questa stagione è senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo.

Annuncio

I migliori video del giorno

CR7 è arrivato a Torino per far vincere i bianconeri soprattutto a livello europeo. Oggi, Emre Can ha proprio parlato del pluri pallone d'oro: "È bello giocare con Cristiano Ronaldo, tutti vorrebbero averlo in squadra". Il tedesco ha poi spiegato che lo scorso anno quando giocava al Liverpool gioco la finale di Champions League proprio contro CR7: "L'anno scorso contro di lui - ha affermato Emre Can - ho perso la finale di Champions, quest'anno spero di vincerla insieme a lui". Questo dunque è l'auspicio del numero 23 bianconero e ovviamente di tutti i tifosi juventini.