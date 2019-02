Annuncio

La Juventus a gennaio si è assicurata Aaron Ramsey a parametro zero. Il gallese che sbarcherà a Torino solo in estate è stato oggetto, tra gli altri argomenti, di discussione nell'intervista di Ian Rush rilasciata al Corriere di Torino. L'intervistato, che ha militato nelle fila bianconere, pensa che Ramsey, suo connazionale, sia un giocatore esplosivo in campo, ma fuori è molto riservato e genuino e la Vecchia Signora che da sempre valuta il comportamento dei suoi tesserati anche dal punto di vista umano apprezzà il centrocampista. "Lui è una persona genuina, giusta per la Juve". Rush ha dichiarato che per il suo connazionale la Juventus è stata la prima scelta, perché dopo undici anni di militanza all'Arsenal, vuole conquistare dei trofei.

A proposito dei Gunners non comprende il motivo per cui abbiano lasciato partire a parametro zero il loro tesserato. Una spiegazione è da ricercarsi nel fatto che la squadra di Emery in questa stagione gioca con una mediana difensiva e Aaron è tatticamente offensivo. L'ex bianconero è convinto che Ramsey si ambienterà in fretta nel club di Agnelli perché adesso le società, al contrario di quanto accadeva ai suoi tempi, risolvono tutte le questioni burocratiche degli stranieri per metterli nelle condizioni migliori di dare il massimo in campo.

Similitudini con il suo Liverpool, la Champions e Ronaldo

L'attaccante ritiene la squadra di Massimiliano Allegri simile a quella del suo Liverpool, infatti in entrambi i gruppi i giocatori lavorano per mandare in gol la punta di diamante che nel primo caso è Cristiano Ronaldo, per i Reds era lui.

La Juventus vince da anni in Italia al pari del Manchester City in Premier League, ma è a caccia della Champions League e a tal proposito ha fatto un passo avanti acquistando Ronaldo. Per l'ex giocatore la finale perfetta sarebbe Juventus - Liverpool, ma al momento è tutto in gioco con Real Madrid e Barcellona sempre in pole per vincere la coppa dalle grandi orecchie, nonostante attraversino un periodo meno brillante del solito. Anche il City e Tottenham sono candidate per la finale. In Inghilterra ci sono rumors, indicanti un possibile scambio Dybala - Salah, ma l'ex attaccante pensa che questa ipotesi rimarrà tale, in quanto l'egiziano sta bene tra i Reds e ha anche rinnovato il contratto.

L'ultima battuta riguarda Ronaldo, ritenuto il migliore al mondo perché ha vinto in Inghilterra, in Spagna ed ora è determinato a farlo anche in Italia: "È clamorosamente in forma per la sua età". La prossima stagione, Ian Rush volerà a Torino per veder giocare Ramsey con Ronaldo.