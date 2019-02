Annuncio

Annuncio

La Juventus prepara alla Continassa la sfida di domenica contro il Sassuolo. L’obiettivo è tornare a vincere per allontanare le critiche e tenere a debita distanza il Napoli, che nel turno scorso ha rosicchiato due punti. Non è vera crisi, ma sicuramente è il primo momento difficile dei bianconeri in questa stagione e per superarlo Allegri ha già deciso di schierare tutti i big a sua disposizione: dovrebbero tornare infatti i titolari Dybala, Alex Sandro e Bentancur.

Sassuolo-Juventus: in difesa torna Alex Sandro

Il problema principale in vista di Sassuolo-Juventus è sempre l’infermeria, e per questo il tecnico livornese dovrà ancora cambiare la sua difesa. Leonardo Bonucci, dopo il trauma alla caviglia, sta lottando per tornare in campo contro l’Atletico Madrid e le sensazioni sono positive.

Annuncio

Sicuro di rientrare in Champions è Giorgio Chiellini, che sta superando il problema muscolare al polpaccio destro, anche se salterà le prossime due gare di campionato per precauzione. Il rientro più lontano al momento è quello di Andrea Barzagli: la lesione al flessore del 3 dicembre non gli permetterà di essere a disposizione prima della fine di febbraio.

La coppia centrale anche per domenica è obbligata. Daniele Rugani e Martin Caceres dovranno però fornire una prestazione migliore di quella del pareggio con il Parma. Alle loro spalle non ci sarà Mattia Perin ma Wojciech Szczesny, pronto a riprendere possesso della porta della Juve. Il Mapei Stadium saluterà anche il ritorno tra i titolari di Alex Sandro: il brasiliano correrà sulla fascia sinistra, anche perché Leonardo Spinazzola non è al meglio per un trauma alla caviglia sinistra. A destra spazio a Joao Cancelo in vantaggio nel ballottaggio con De Sciglio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Juventus: Dybala e Bentancur probabili titolari contro il Sassuolo

Pochi i problemi di formazione per la Juventus da centrocampo in su. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 e il trio a giostrare sulla mediana contro il Sassuolo vedrà ancora una volta Miralem Pjanic, uno dei migliori contro il Parma, in regia. Rispetto a sabato scorso si siederà in panchina Sami Khedira, che sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo i tanti problemi fisici, e per sostituirlo si scalda Rodrigo Bentancur. Il giovane sudamericano cresce di partita in partita: la sensazione è che Allegri lo stia tenendo in forte considerazione anche per la sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Inamovibile e inesauribile Blaise Matuidi. Il francese è imprescindibile e sarà in campo anche al Mapei Stadium.

Annuncio

In attacco sicuri del posto sia Cristiano Ronaldo che Mario Mandzukic, vicino a loro prepara il rientro Paulo Dybala. L’argentino è stato richiamato all’ordine dopo la condotta disciplinare non proprio perfetta del post-Parma, e nelle ultime ore è anche stato al centro di tantissime voci di mercato.

Sulle sue qualità e sull’importanza che ha per la squadra però non ci sono dubbi e così tornerà molto probabilmente titolare con il Sassuolo. Sarà convocato anche Federico Bernardeschi. Gli esami svolti in settimana per valutare la botta al costato ricevuta allo Stadium nell’ultimo turno di campionato non hanno evidenziato fratture, mercoledì è tornato in gruppo e quindi è arruolabile per la gara. Non ci sarà invece Douglas Costa, visto che gli ultimi giorni sono stati travagliati per lui, anche se l’esclusione è dovuta solamente ad una contusione al quadricipite e non a motivi disciplinari. Out ancora per lungo tempo Juan Cuadrado.

L’uscita di scena dalla Coppa Italia e il rocambolesco pari contro il Parma hanno convinto Allegri: niente turnover, contro il Sassuolo in campo andrà la migliore Juventus possibile.