Nel weekend dal 22 al 24 febbraio tornerà il campionato di Serie A. In programma la 25ª giornata, che comincerà venerdì 22 febbraio con il primo dei tre anticipi stabiliti dalla Lega. Ad aprire il prossimo turno sarà la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30, con diretta tv su Sky. I rossoneri, dopo l’importante successo sul campo dell’Atalanta, vorranno proseguire la rincorsa al quarto posto. Non sarà il solo obiettivo stagionale, visto che tra pochi giorni affronteranno la Lazio nella semifinale d’andata della Coppa Italia.

Calendario di Serie A: programma 25ª giornata

Nella giornata di sabato 23 febbraio avremo altri due match in programma. Alle ore 15:00 si affronteranno Torino e Atalanta, con diretta tv su Sky Sport, mentre in serata ci attenderà la sfida della Roma, che sarà attesa dal Frosinone alle ore 20:30.

Questa partita sarà trasmessa su DAZN. Ottima occasione per i giallorossi, che potrebbero guadagnare 3 punti contro un’avversaria più che 'abbordabile'. Si proseguirà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 12:30 con Sampdoria-Cagliari (DAZN), mentre alle ore 15:00 si disputeranno tre partite.

La Juventus capolista sarà in trasferta per affrontare il Bologna (Sky Sport). Dopo le fatiche in Champions League contro l’Atlético Madrid, la squadra bianconera non dovrà sottovalutare i ragazzi di Siniša Mihajlović, che negli ultimi turni di campionato hanno saputo mettere in difficoltà le big, vincendo contro l’Inter e creando non pochi problemi alla Roma. Delicata sarà la sfida del Chievo, che ospiterà il Genoa (Sky Sport).

Per i clivensi potrebbe essere una delle ultime occasioni per raccogliere punti preziosi in chiave salvezza. Un’altra sconfitta ridurrebbe le chance di rimanere in Serie A. Il terzo incontro previsto nel primo pomeriggio vedrà sfidarsi Sassuolo e Spal (DAZN), le quali potrebbe accontentarsi di un pareggio per allontanarsi dalla zona calda della retrocessione.

In programma alle ore 18:00 ci sarà poi Parma-Napoli, che verrà proposta in diretta tv su Sky Sport. I ragazzi di Carlo Ancelotti, dopo la partita di Europa League contro lo Zurigo, vorranno cambiare marcia, considerando la delusione dopo i due pareggi per 0-0 consecutivi. Ormai lo scudetto sembra solo un miraggio, viste le 13 lunghezze di distacco dalla capolista, ma servirà comunque tenere a distanza le inseguitrici.

Chiuderà la 25ª giornata di campionato il posticipo delle ore 20:30 tra Fiorentina e Inter (Sky). Sarà questo il big match del weekend, che potrebbe regalare spettacolo all’Artemio Franchi. I nerazzurri sono tornati al successo dopo un periodo non proprio positivo, ma ci sarà da capire se Mauro Icardi verrà convocato o meno dopo le note vicende. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Lazio-Udinese è stata rinviata a data da destinarsi.