Le indiscrezioni su Kylian Mbappé e la Juventus si susseguono, oramai, da diversi mesi. E fino a questo momento Fabio Paratici mantiene un profilo basso sulle reali intenzioni della società bianconera nei confronti del talento del PSG. Comunque, recentemente fonti interne francesi hanno confermato, almeno indirettamente, che il giovane campione del mondo potrebbe cambiare maglia già da questa estate. A rivelarlo è stato il quotidiano sportivo online "Le10sport.com". La rivista francese, infatti, nonostante la posizione ufficiale della Vecchia Signora rivela i motivi per cui Mbappé potrebbe essere veramente vicino ad andare in bianconero.

Le rivelazioni francesi

Secondo quanto pubblicato da "Le10sport.com" l'obiettivo della società bianconera non è solo quello di vincere la Champions League quest'anno.

Ma di rendere la Juventus una squadra leader a livello europeo, al pari di Real Madrid e Barcellona aprendo un ciclo vincente. Anche perché l'ultima vittoria in Champions League risale, addirittura, al 1996. Troppo per una squadra come la Juventus che domina incontrastata il Campionato di Serie A ormai da 8 anni. Per questo motivo, nonostante le dichiarazioni di facciata, Paratici starebbe pensando seriamente ad un possibile acquisto del campione francese. Ma la costruzione di una squadra competitiva e vincente in Europa non sarebbe l'unico motivo a rendere probabile la partenza per l'italia di Kylian Mbappé.

Le necessità finanziarie del PSG

La Juventus è una società sana finanziariamente e che, come ha dichiarato lo stesso Fabio Paratici, si lascia aperte tutte le possibilità di mercato.

Oltre a Mbappé, infatti, la dirigenza sportiva bianconera monitora attentamente anche l'attaccante del Liverpool Mohammed Salah.

D'altra parte, paradossalmente, potrebbe essere più semplice arrivare a prendere Kylian Mbappé. Infatti, in base a quanto rivela il sito "tuttojuve.com" il PSG sarebbe costretto a cedere una delle sue perle per poter rispettare la norma del Fair Play finanziario. Anche perché il club parigino, di proprietà dell'imprenditore e politico qatariota Nasser Al Khelaifi, avrebbe recentemente perso anche il suo sponsor principale, la compagnia aerea Fly Emirates. Per tutte queste ragioni la cessione del talento francese, attualmente valutato almeno 200 milioni di euro, sebbene dolorosa ma si renderebbe necessaria.

A tutto vantaggio della Juventus.