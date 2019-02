Annuncio

La Serie A disputa in questo weekend la sua ventiquattresima giornata e sabato 16 febbraio sono in programma due anticipi, vale a dire Cagliari-Parma e Atalanta-Milan. Due partite dai pronostici assolutamente non semplici, che mettono in palio dei punti importanti per la classifica, seppur per diversi motivi. In Cagliari-Parma le due squadre proveranno a muovere la graduatoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre Atalanta-Milan è una sorta di spareggio per il quarto posto.

Cagliari-Parma, sardi favoriti ma attenzione a Gervinho

Non è un momento affatto semplice per il Cagliari di Rolando Maran, che sta collezionando risultati negativi e che rischia di essere risucchiato nelle zone basse della graduatoria.

In questo anticipo di sabato 16 febbraio si troverà di fronte il Parma, una formazione che in trasferta gioca molto bene e che ha collezionato in questa stagione diversi risultati importanti. La squadra gialloblù ha in Gervinho e Inglese due autentici assi nella manica, due giocatori che possono fare la differenza con la loro velocità e con la loro tecnica. Il Cagliari invece si affiderà al bomber Pavoletti per scacciare via la crisi e conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica salvezza. Le quote (su Intralot.it) indicano proprio il Cagliari come favorito a 2.00, ma come detto il Parma è una squadra che gioca bene e che ha tutte le carte in regola per strappare almeno il pareggio.

Atalanta-Milan, sarà dura per i rossoneri

I bergamaschi di Gasperini stanno disputando una stagione davvero strepitosa, sospinta verso l'alta classifica dalle prodezze di Duvan Zapata e da un gioco corale davvero spettacolare, oltre che redditizio. La partita con il Milan è però molto difficile, perché i rossoneri di Gennaro Gattuso sono un undici molto compatto e che lascia pochi spazi agli avversari. In più adesso c'è un bomber come Piatek che fa la differenza a suon di gol ed è giusto che i rossoneri possano sognare di agguantare nuovamente una Champions League che manca da troppo tempo per un club così blasonato. L'Atalanta comunque è pronta a giocarsi al meglio le sue carte e le quote sempre di ''Intralot.it'' la vedono addirittura favorita sul Milan a 2.05.

Va comunque ricordato che i bergamaschi in casa hanno già perso per tre volte in questa stagione. Comunque andrà a finire, sono alte le probabilità che questa sia una partita da "goal", vale a dire che entrambe le squadre possano andare a segno.