Venerdì 15 febbraio comincia la 24^esima giornata di Serie A che ci mette di fronte a nuovi match che possono rivelarsi fondamentali per la lotta alla Champions League. Un esempio si ritrova in Atalanta-Milan in quanto la distanza a livello di punti tra le due squadre è minima: entrambe lottano per ottenere la quarta posizione di classifica, ultimo posto disponibile per giocare la massima competizione europea. Questo turno è aperto dallo scontro tra Juventus e Frosinone per poi proseguire nella giornata di sabato 16 febbraio con altri due match come Cagliari-Parma e Atalanta-Milan. Gli uomini di Gennaro Gattuso vengono da un ottimo momento di stagione dove sono aumentate le certezze, così come l'autostima grazie ai risultati maturati nelle ultime giornate.

Lo stesso discorso vale per Atalanta che ha trovato un bomber come Duvan Zapata e può essere definita "la stagione della consacrazione" del calciatore colombiano. Gli uomini di Gasperini continuano a mantenere l'imbattibilità e ci sono i presupposti per pensare a un grande risultato sebbene la formazione rossonera sia maggiormente attrezzata per aspirare alla Champions.

I match più interessanti

Ecco i pronosti dei match del 24^esimo turno del massimo campionato italiano. Juventus-Frosinone: 1/goal. I bianconeri sono nettamente favoriti e non vale la pena puntare sulla vittoria della formazione di Massimiliano Allegri, vista la quota troppo bassa della squadra di casa. Sarebbe meglio tentare la quota goal, che rappresenta una novità ma non si può escludere una tale ipotesi.

Cagliari-Parma: 1. La formazione di Maran ha la necessità di ritrovare la vittoria che manca da molto tempo mentre il Parma sta disputando una buona stagione e dunque un risultato negativo sarebbe giustificabile. Atalanta-Milan: X2. La formazione rossonera sembra aver trovato la stabilità, grazie alle certezze in mezzo al campo e il pareggio può essere il risultato più probabile per questo match.

Il Napoli deve tornare a vincere

Spal-Fiorentina: 2. Dopo aver accumulato una lunga serie di pareggi, i viola devono tornare a vincere fuori casa per dare seguito ai risultati positivi ottenuti nel corso di questa stagione. Udinese-Chievo: goal. Sono due compagini che non trovano l'arma migliore nella difesa ed è questo il motivo per il quale potrebbero segnare entrambe le formazioni.

Napoli-Torino: 1 e goal. La formazione di Ancelotti deve tornare a ottenere i tre punti dopo lo stop contro la Fiorentina.