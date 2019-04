Uno degli argomenti più chiacchierati della 35esima giornata del campionato di Serie A è stata la lite accesa fra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, opinionista di Sky, nel post partita di Inter - Juventus, partita terminata 1 a 1. Un diverbio che ha portato il tecnico toscano ad esclamare la frase 'stai zitto' ad Adani, il quale ha risposto che quelle parole l'avrebbe dovute indirizzare a suo fratello. Allegri è ritornato sull'argomento, ospite del programma della Rai 'Che tempo che fa', ribadendo a Fabio Fazio di aver perso la pazienza dal momento in cui Adani ha insistito sul solito argomento, ovvero che la Juventus avrebbe dovuto osare in Champions League e che quindi senza una proposta di gioco non si può vincere nella massima competizione europea.

Allegri spiega il motivo per cui si è arrabbiato

Il tecnico toscano ha ribadito che è giusto accettare le opinioni altrui ma che per parlare è necessario conoscere e siccome, secondo il tecnico toscano, Adani non ha mai fatto l'allenatore, non dovrebbe ribadire continuamente il fatto che Allegri avrebbe sbagliato con l'Ajax. Lo stesso tecnico toscano ha avuto modo di parlare di Juventus, di come sia stato bello vincere il campionato con 5 giornate di anticipo ma che allo stesso tempo avrebbe preferito andare avanti in Champions League.

D'altronde, ha confermato come tante società hanno vinto la massima competizione europea dopo tanti anni e che bisogna in ogni caso accettare le sconfitte. Allegri ha poi confermato che anche nella prossima stagione rimarrà alla Juventus, avendo un altro anno di contratto con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Arriva quindi l'ennesima conferma di Massimiliano Allegri: per quanto sia importante l'incontro con il presidente Agnelli dopo il primo maggio, non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza del tecnico toscano a Torino per la prossima stagione.

Ci attendiamo però un mercato ricco per la Juventus, con tante trattative, in acquisti e cessioni. Proprio per motivi di bilancio, ci saranno quindi cessioni pesanti, su tutti si fa il nome di Douglas Costa valutato 60 milioni di euro, che ha molto mercato in Inghilterra (piace a Tottenham e Manchester City) ma non sono da escludere partenze a centrocampo. Si parla di Khedira e di Pjanic, che piace molto al Real Madrid di Zidane, pronta a pagare più di 100 milioni di euro per il cartellino del centrocampista bosniaco.

Ci saranno però anche importanti arrivi, almeno due difensori centrali (piacciono Varane, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias), a centrocampo il sogno è Paul Pogba mentre in avanti, come possibile sostituto di Douglas Costa, potrebbe arrivare il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.