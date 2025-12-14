Il giornalista Gianni Balzarini ha dedicato una parte del suo ultimo video su Youtube alla Juventus e al ritorno in gruppo di Arkadiusz Milik: "Il centravanti è tornato ad allenarsi grazie all'ok della commissione medica, ma questo non significa che verrà impiegato a breve. Qual è stato il suo problema? È stata fatta un po' di luce sulla questione e si sono scoperte una serie di microfratture a livello muscolare seguenti a tutto quel periodo di convalescenza, l'intervento al menisco e a un ginocchio già operato due volte di crociato. Insomma, a un curriculum di infortuni veramente incredibile".

Gianni Balzarini: 'Milik non ha rubato i soldi alla Juventus, semmai ha rinunciato anche a una grossa parte del suo stipendio'

Balzarini, entrando nel merito del discorso economico relativo alla figura di Milik ha poi sottolineando con veemenza: "La commissione medica all'ultima visita dell'11 dicembre gli ha dato l'idonea ad allenarsi, attenzione, non a giocare, ma ad allenarsi con il gruppo. Quindi non parliamo di un Milik che torna a disposizione, perché questo eventualmente accadrà molto più avanti, ma quantomeno di un ragazzo può tornare con la squadra. Un ragazzo che non è andato a rubare i soldi come ho letto da qualche parte, perché quel prolungamento di contratto che è stato fatto, è dovuto a una contabilizzazione del bilancio.

Quindi Milik ha rinunciato a una grossa cifra, quella che percepiva prima. Adesso non sto dicendo che si deve celebrare il polacco perché ha perso dei soldi, ma non lo si deve nemmeno massacrare come è stato fatto. Perché lui conscio conscio della sua situazione ha rinunciato a degli emolumenti che gli sarebbero stati dovuti".

Balzarini ha poi concluso: "Tutto questo Milik lo ha fatto sperando un giorno di poter tornare a fare il calciatore e per il momento è riuscito a sconfiggere i mali e le malignità. Perché si allena con la squadra, ma non è, ovviamente, pronto per fare una partita. Questo è già un grande grandissimo traguardo e sono molto, molto, molto felice per lui".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Non capisco il mistero che si è creato attorno ai problemi di Milik'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Con rispetto, su Milik fino all’altro giorno sostenevi che non fosse un calciatore da considerare della Juve, che ci voleva rispetto e bisognava andarci con cautela rispetto i suoi problemi. Ma non si poteva dire prima che si trattava di micro fratture dovute anche alla sua storia clinica? Perché creare tutto questo mistero sottintendendo chissà quali problematiche?", scrive polemico un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Contento per l'uomo Milik, come giocatore è finito da anni".