Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, dopo il no detto da John Elkann a Tether per la cessione della Juventus, resterebbe sempre viva l'opzione che vorrebbe il ritorno di Andrea Agnelli in plancia di comando anche grazie all'ausilio economico di una cordata straniera.

Juventus, Chirico: 'Opzione Andrea Agnelli con una cordata privata è sempre possibile'

Il giornalista Marcello Chirico è tornato a parlare sul proprio canale Youtube di quanto accaduto fra John Elkann, la Juventus e il no detto a Paolo Ardoino per la cessione del club bianconero a Tether: "Nel momento in cui un miliardo un miliardo e 100 è ritenuto troppo poco, nel senso che è stata un'offerta nemmeno presa in considerazione dal CDA di Exor, Ardoino potrebbe anche dire 'Benissimo, allora rilancio a due miliardi' ".

Io penso che comunque la risposta di Elkann sarebbe la stessa che ha dato ieri, cioè "la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita". Credo che alla fine l'ad di Exor lo ripeterà come un mantra, almeno fino a quando c'é in gioco Tether. Poi magari succederà quello che nessuno di noi si aspetta e alla fine arriverà Jeff Bezos, di cuisi parla tanto o il principe d'Arabia, che voleva comprarsi già il Napoli e magari può essere interessato anche alla Juventus e le cose cambieranno. Io però rimango sempre fermo a quello che mi avevano detto e che finora si è verificato, ovvero che non vogliono cedere il club. Non vogliono vendere, non vogliono liberarsi della Juventus, vogliono semplicemente dei collaboratori.

Poi c'è sempre l'ultima opzione possibile che tanti tifosi desiderano, ovvero il ritorno di Andrea Agnelli con la sua cordata. Con i suoi soldi si compra la Juve e la Juve rimane comunque di proprietà della famiglia. In quel caso però uscirebbe da Exor".

Chirico ha infine concluso: "Ad Ardoino dico una cosa: non te la vendono ma tu vuoi fare la Juve great again? Benissimo, mettici questi soldi lo stesso. Anche se non erano previsti. Certo, la squadra non sarà magari di tua proprietà, ma tu che sei un grande tifoso e vuoi fare tornare grande la Juve, aiuta Elkann a costruirla anche grazie al vostro contributo".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Non credo a Elkann da quel 2006'

Le parole di Chirico hanno acceso il dibattito sul web: "Elkann non mi ha mai convinto del suo "amore" per la Juventus da quella famigerata estate del 2006, che molti hanno dimenticato, quando avallò il massacro mediatico e sportivo.

Figurati se devo credergli oggi" sottolinea un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Purtroppo Elkann non cederà mai la Juve se c'è di mezzo Agnelli. Che almeno apra il portafoglio a gennaio e rinforzi la squadra".