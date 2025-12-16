La Juventus guarda oltre l’immediato e inizia a muoversi con largo anticipo in vista della prossima estate. Pur con il mercato invernale alle porte, in casa bianconera l’attenzione è già rivolta a giugno, periodo in cui potrebbero aprirsi scenari interessanti per rinforzare la rosa senza interventi economicamente troppo onerosi. La strategia del club è chiara: monitorare con attenzione i profili che, nei prossimi mesi, potrebbero liberarsi a condizioni vantaggiose. Tra i centrocampisti seguiti, come rivelato da Gianluca Di Marzio, con interesse c’è Xaver Schlager, giocatore austriaco in forza al Lipsia.

Opportunità di mercato

Il classe 1997 è considerato un elemento affidabile e di grande intensità, capace di garantire equilibrio e dinamismo in mezzo al campo. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di sapersi adattare a più interpretazioni del ruolo, potendo agire sia come interno in un centrocampo a tre, sia davanti alla difesa, senza disdegnare compiti più offensivi quando richiesto.

L’avventura del classe '97 in Germania, iniziata nel 2022 dopo il trasferimento dal Wolfsburg, potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Nonostante la stima dell’ambiente, Schlager non rientra sempre tra le prime scelte del Lipsia e questa situazione potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità. Con il contratto in scadenza nel 2026, il centrocampista rappresenta uno dei profili più appetibili tra quelli destinati ad animare il mercato estivo.

La Juventus osserva con attenzione, consapevole che il centrocampo sarà uno dei reparti su cui intervenire. L’idea è quella di inserire giocatori abituati a un calcio intenso e organizzato, capaci di alzare il livello della squadra sia sul piano tecnico sia su quello della personalità. Schlager risponde a queste caratteristiche e potrebbe diventare un’opzione concreta nelle prossime settimane.

A gennaio non dovrebbero esserci molti movimenti

La Juventus, nel mercato di gennaio, non dovrebbe fare molto movimenti né in entrata né in uscita. Infatti, i bianconeri anche per ragioni di bilancio non faranno spese folli, ma staranno attenti a cogliere eventuali opportunità.

In uscita, invece, potrebbe esserci Joao Mario che sta trovando poco spazio.

Il portoghese potrebbe andare via e a quel punto i bianconeri potrebbero cercare un esterno, magari cercando un calciatore in prestito e con una formula che non vada ad appesantire troppo il bilancio della Vecchia Signora.