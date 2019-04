Dopo il primo maggio dovrebbe tenersi l'atteso incontro fra Allegri e Agnelli per ufficializzare (o meno) la permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera, e probabilmente dall'esito del vertice dipenderanno gran parte delle strategie di mercato della Juventus.

Anche per la prossima stagione, la dirigenza punterà ad allestire una rosa che possa competere fino in fondo per la vittoria della Champions League, e la permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo è segno evidente che il portoghese abbia avuto delle garanzie dal presidente Agnelli.

Oltre agli acquisti, però, la società bianconera potrebbe anche effettuare alcune cessioni eccellenti, e tra i maggiori indiziati a lasciare la Juventus al termine della stagione ci sarebbe l'esterno offensivo brasiliano Douglas Costa che, soprattutto a causa di diversi infortuni, quest'anno ha offerto un rendimento al di sotto delle aspettative. Secondo il quotidiano "Tuttosport", per la sua eventuale sostituzione ci sarebbero in lizza tre calciatori, tra i quali spiccherebbe un vecchio obiettivo del club torinese, James Rodriguez.

Si valutano tre giocatori per la sostituzione di Douglas Costa

Il giornale sportivo torinese ritiene che con molta probabilità la Juventus aprirà alla cessione di Douglas Costa, il quale avrebbe molto mercato soprattutto in Inghilterra. Al momento la società di Agnelli avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 60 milioni di euro, e non si esclude che possano giungere offerte da Tottenham e Manchester City.

Al contempo, la dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per mettere le mani sull'erede del 28enne brasiliano, e pare che stia valutando soprattutto tre calciatori.

Federico Chiesa è indubbiamente molto apprezzato da tutto l'ambiente juventino, come dimostrano anche gli applausi tributatigli dai tifosi dopo la sua sostituzione durante Juventus-Fiorentina. Allo stesso tempo, però, si starebbero valutando anche i profili di Nicolas Pépé, autore di una stagione eccellente con il Lille, e del colombiano del Bayern Monaco James Rodriguez.

James Rodriguez nel mirino della Juventus

Il 27enne fantasista sudamericano è attualmente in prestito al Bayern Monaco dal Real Madrid e, siccome difficilmente verrà riscattato dalla società tedesca, sembra essere destinato a tornare alla "casa madre", dove Zidane starebbe ancora riflettendo sull'opportunità di tenerlo o meno con sé nella prossima stagione.

Qualora il tecnico delle "merengues" dovesse dare il benestare alla cessione di James Rodriguez, per la Juventus potrebbe aprirsi un'interessante opportunità di mercato.

Un'eventuale trattativa, infatti, potrebbe essere facilitata dalla presenza del procuratore Jorge Mendes, essendo quest'ultimo anche l'agente di Cristiano Ronaldo, dunque in ottimi rapporti con i campioni d'Italia. Inoltre, proprio in virtù dell'intesa esistente tra Mendes e Agnelli, non si esclude che in estate possano approdare nella Torino bianconera anche altri giocatori gestiti dal manager portoghese, tra i quali si segnalano i difensori del Benfica Grimaldo e Ruben Dias, ma soprattutto il gioiellino del club lusitano, il fantasista Joao Felix.