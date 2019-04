I migliori e i peggiori in campo:

Il migliore del Torino: Izzo (uomo a tutto campo copre e attacca di continuo, rosso in faccia con la vena che esplode, riesce a guidare a tutto campo la squadra, furbissimo nell'azione che porta al rigore poi trasformato da Belotti, riesce ad irritare molti giocatori del Milan che meritano poi l'ammonizione, risultato completo e compito ottimo per lui. L'unica nota negativa: doveva essere espulso per il fallo volontario su Suso, calcio in tesa)

Il migliore del Milan: Bakayoko (due colpi di testa e quasi due gol, uno strozzato dalla traversa, l'altro da un miracolo di Sirigu, marcato a uomo da Lukic per tutta la partita riesce a cavarsela spesso, il resto del Milan non riesce a supportarlo)

Il peggiore del Torino: Meitè (tantissimi falli a centrocampo, graziato sempre da Guida che non gli sventola mai il cartellino giallo, prestazione al limite della sufficienza, ma rispetto ai suoi è l'unico che tentenna)

Il peggiore del Milan: Conti (soffre Ansaldi tutta la partita, commette tanti falli e regala l'assist per il gol di Berenguer, peggio di così....da segnalare anche Romagnoli che da capitano affonda con la nave in alto mare...)

Risultato finale: Torino - Milan 2-0

94': Cutrone sugli sviluppi commette fallo su De Silvestri....

Sostituzione Torino: Esce Moretti ed entra Bremer. Guida fischia la fine.

93': Ancora Kessip che mette in mezzo a porta vuota per Cutrone e De Silvestri lo anticipa....

92': Kessiè a tutto campo prova un cross respinto da Moretti

91': Calhanoglu prova il lob per Piatek....palla di Sirigu che esce bene

90': Ci saranno 4 minuti di recupero

89': Rodriguez palla in mezzo per la testa di Castillejo....esce di pochissimo

88': Fallo di Lukic su Cutrone sulla trequarti, punizione per il Milan, palla in mezzo ci arriva bene Cutrone, ma Sirigu para!

87': Contropiede granata Ansaldi mette in moto Parigini tutto solo, ma Donnarumma in uscita con i piedi lo anticipa

86': Sostituzione Torino: Esce Rincon ed entra Aina

85': Parigini prova a inserirsi sulla sinistra, si accentra, salta Calhanoglu e si porta il pallone oltre la linea di fondo

84': Torino che torella con il pallone in balia di un Milan inerme e ingiustamente in 10

83': Kessiè prova il cross per Borini, Rincon di testa mette in angolo per il Milan

82': Parigini contro Kessiè...

Ammoniti entrambi

81': Espulso Romagnoli! Incredibile! Un espulsione immeritata, questo fa capire che il calcio non usa lo stesso metro tra le squadre

80': Il Milan ha perso la testa: Ammonito Donnarumma per proteste, Guida alza anche un cartellino rosso...non si capisce bene a chi....

79': Riparte il Torino con Rincon che serve Belotti steso da Rodriguez...fallo di Rodriguez

78': Calcio d'angolo del Torino, contropiede del Milan con Castillejo che crossa per Bakayoko che di testa mette in difficoltà Sirigu, Izzo mette in angolo

77': Gazidis - Leonardo - Maldini in tribuna sono increduli, il Milan non reagisce

76': Guida alza il cartellino giallo: Ammonito Romagnoli per proteste.

Incredibile come un capitano non possa parlare con l'arbitro

75': Romagnoli serve Piatek che cede palla a Kessiè...fischiato fallo al giocatore rossonero

74': Musacchio commette fallo su Beleotti...in tribuna Bonucci con il figlio...tifoso del Torino

73': Rodriguez prova la giocata lunga per Piatek, ma non è calibrata e finisce su Sirigu

72': Ancora falli a centrocampo, ma Guida lascia giocare

71': Sostituzione Torino: Esce Berenguer ed entra Parigini

70': Borini viaggia sulla sinistra e guadagna un calcio d'angolo che viene battuto malissimo e riparte il Torino

69': Sostituzione Milan: Esce Conti ed entra Castillejo

68': Ancora Torino con De Silvestri che attacca da destra per la testa di Belotti....fuori!

67': Meitè salta Calhanoglu, cross di Rincon, spizza Conti su Ansaldi che serve Berenguer: il tiro....Goool del Torino! Ha segnato Alex Berenguer! Torino - Milan 2 - 0

66': Fallo di Belotti su Borini...punizione, palla di testa di Bakatyoko che si stampa sulla traversa, mucchio di maglie bianche sulla linea, ma Sirigu riesce a bloccare

65': Punizione messa in mezzo da Calhanoglu, esce male Sirigu, ma non ne approfitta Piatek

64': Serie di possessi palla persi e recuperate di entrambe le squadre, Moretti atterra da dietro Borini: Ammonito Moretti

63': Toro che avanza da sinistra con Bakayoko che ruba palla ed esce palla al piede

62': Fallo di Piatek su Izzo con un accenno di scontro fisico tra i due

61': Sostituzione Milan: Escono Suso e Paquetà ed entrano Piatek e Borini

60': Berenguer guadagna la destra, cross con una brutta uscita di Donnarumma, palla ad Ansaldi che tira...fuori

59': Contropiede del Torino, ci mette la pezza Romagnoli mettendo la palla in fallo laterale

58': Tre calci d'angolo in serie per il Milan che portano a un nulla di fatto

57': Parte forte il Milan che guadagna un calcio d'angolo, deviato nuovamente in angolo

56': Silent check in corso..... Rigore per il Torino. Belotti contro Donnarumma! Gol di Belotti!! Torino - Milan 1 - 0

55': Fallo di Izzo su Calhanoglu non fischiato, palla sulla destra per De Silvestri, cross al centro e Guida fischia rigore per un presunto fallo di Kessiè su Izzo che si lascia cadere.

54': Ansaldi salta Conti che scivola, guadagna il fondo, cross basso che becca Musacchio con le braccia dietro la schiena, angolo per il Torino

53': Bakayoko porta avanti palla subisce fallo di Lukic, ma Guida non fischia e il Torino riparte

52': Fallo di N'Koulou su Cutrone che che viene steso a centrocampo. Espulso Mazzarri per proteste.

51': Conti per Cutrone messo giù da N'Koulou, Guida lascia il vantaggio, la palla per Suso che poi commette fallo su Izzo

50': Cambi di fronte repentini con Ansaldi che sbaglia il cross da sinistra e la palla diventa proprietà dei rossoneri

49': Milan che attacca con Calhanoglu che triangola con Cutrone, lo scarico per Suso che sbaglia l'appoggio per Calhanoglu, contropiede Torino che guadagna un calcio d'angolo

48': Prova il tiro dalla distanza Paquetà, ma è troppo fuori dallo specchio della porta

47': Sale Suso che serve Cutrone, allarga per Conti, di nuovo per Cutrone che serve Suso il suo sinistro esce in fallo laterale

46': Fallo di Ansaldi su Conti a centrocampo

Secondo tempo: Cutrone batte il calcio d'avvio del secondo tempo dopo il fischio di Guida

Fine primo tempo: Torino - Milan 0-0

46': Lancio lungo di Sirigu, riceve palla Paquetà che subisce il fallo di De Silvestri e Guida si porta il fischietto alla bocca per decretare la fine del primo tempo.

45': Fallo in attacco di Bakayoko su calcio d'angolo, rientra in campo Suso.

Ci sarà un minuto di recupero

44': Suso guadagna calcio d'angolo, poi Guida perde tempo per far medicare Suso che perde ancora sangue

43': Triangoli tra Calhanoglu e Cutrone, arriva Cutrone fino a Sirigu che lo blocca

42': Rodriguez lancia lungo per Cutrone che viene steso da N'Koulou che commette fallo

41': Entrata fallosa di Ansaldi su Suso che da dietro lo stende. Suso perde sangue dalla testa dopo il fallo di Izzo

40': Avanza il Torino da destra con Lukic, in più tocchi il Milan si libera grazie all'ultimo tocco di Paquetà che spazza via guadagnando anche una rimessa laterale

39': Fallo pesante di Izzo su Suso sulla trequarti di sinistra, palla a Paquetà che viene scippato dal pallone da Rincon

38': Cross da destra di Berenguer, Romagnoli di testa mette la palla in calcio d'angolo per il Torino, angolo corto, palla in mezzo di Ansaldi, Belotti calcia un rigore in movimento e Donnarumma para

37': Belotti e Musacchio lottano a centrocampo, fallo di Musacchio che ha messo le mani addosso a Belotti

36': Ancora Paquetà e Rincon a duellare a centrocampo, la palla arriva a Bakayoko che prova il tiro, deviato da Lukic, Sirigu corre fortissimo per evitare l'angolo

35': Meitè commette ancora fallo su Kessiè di poco fuori area del Milan

34': De Silvestri per Berenguer, anticipato da Kessiè che poi subisce il fallo dello stesso Berenguer, i ritmi ora sono scesi

33': Tocchi prelibati di Paquetà a centrocampo, ma la solidità di Rincon ha la meglio e il toro avanza da destra con De Silvestri

32': Ansaldi ancora da sinistra, palla al centro per Belotti che prova la sforbiciata, ma il tocco è debole, riparte il Milan

31': Berenguer da sinistra cross per De Silvestri che parte regolare, ma non riesce a controllare il pallone a tu per tu con Donnarumma e la palla schizza fuori

30': Meitè in profondità per Belotti che prova il contropiede, ma Rodriguez lo ferma.....ribaltoni veloci di gioco!

29': Berenguer smista il panico nella difesa del Milan, ma Musacchio ci mette una pezza e riparte Paquetà con un gran numero serve Calhanoglu per Cutrone, lo scarico a Suso, il tiro, vola Sirigu che mette in gioco Meitè

28': Belotti prova il cambio gioco per De Silvestri, bravo Rodriguez ad anticiparlo di testa

27': Paquetà da sinistra mette palla in mezzo per Cutrone che spizza per Paquetà. ma il brasiliano non riesce a servire Suso libero che poteva calciare

26': Ansaldi da sinistra perde palla ne approfittà Musacchio che serve Rodriguez, palla a Calhanoglu, cross al centro, respinge Moretti, Bakayoko prova il tiro respinto, palla a Berenguer e fallo a centrocampo di Romagnoli

25': Ancora un fallo a centrocampo questa volta è Lukic su Bakayoko

24': Fallo di mano di De Silvestri sulla linea di centrocampo...

23': Musacchio prova il lancio lungo per Cutrone anticipato da N'Koulou che mette in gioco Ansaldi, palla per Berenguer anticipato da Donnarumma

22': Suso prova a crossare per due volte, ma viene sempre murato, la palla arriva a Cutrone sulla sinistra che prova un triangolo con Calhanoglu, N'Koulou mette palla in calcio d'angolo

21': Gioco fermo perchè Izzo è a terra, riprenderà con una punizione per il Milan di poco oltre la metà campo

20': Fallo di Meitè a centrocampo su Kessiè....riprende il gioco e ancora Meitè commette fallo su Suso

19': Izzo con un lancio lungo prova a servire Belotti che ingaggia un corpo a corpo con Conti che favorisce l'uscita di Donnarumma

18': Belle triangolazioni del Milan con Calhanoglu che trova il pallone sulla trequarti centrale, Suso tutto libero a destra, tira Calhanoglu, murato da Izzo, riparte il Torino

17': Fallo di Rincon su Paquetà, gara molto fisica con scontri molto duri

16': Cutrone prova a far salire la squadra, palla a suso che tira la palla addosso a Cutrone e riparte il toro con De Silvestri

15': Punizione di Ansaldi, rincorsa breve: fuori!

14': Donnarumma sbaglia il rinvio per Paquetà che viene anticipato da Rincon, steso dal giovane rossonero: Ammonito Paquetà!

13': Torino avanza dalla fascia destra, fallo di Rodriguez su Meitè....ancora punizione per il Torino!

12': Ancora fallo in ritardo di Conti su Ansaldi: Ammonito Conti

11': Lotta aerea a centrocampo tra Izzo e Calhanoglu, fallo in attacco di Calhanoglu...ma Izzo aveva sferrato un pugno aereo

10': Calcio di punizione dalla trequarti di sinistra del Torino per un fallo commesso da Conti. Cross in mezzo, spazza via la difesa del Milan

9': Fallo in attacco di Kessiè su Moretti vicino alla bandierina di sinistra del Torino

8': Milan che attacca dalla fasci sinistra, N'Koulou anticpa Paquetà e d'astuzia guadagna una rimessa laterale

7': Angolo battuto male come di consuetudine di questi tempi del Milan, parte in contropiede Belotti che viene steso da Suso a centrocampo. Ammonito Suso!

6': Conti lancia sulla fascia verso il fondo Cutrone che viene marcato da N'Koulou e guadagna un calcio d'angolo

5': Azione movimentata in attacco del Milan con Izzo che anticipa Cutrone poi Paquetà da dietro commette fallo su Meitè.

4': De Silvestri ara la fascia destra, e riceve palla nell'area piccola, ci prova di testa, respinge Rodriguez, da terra De Silvestri riprova, respinto nuovamente, poi prova un cross improbabile e Ansaldi si porta il pallone oltre la linea di fondo

3': Cure mediche in corso per Conti dolorante a terra, si rialza. Il Torino sportivamente aveva messo la palla fuori.

2': Corpo a corpo di Conti su Bereguer, Guida lascia giocare e la palla arriva da Donnarumma, il gioco procede e Conti resta a terra dolorante alla spalla

1': Pericoloso il Milan da sinistra con Rodriguez che innesca Cutrone, lancio in diagonale ma Suso non ci arriva

Fischio d'inizio di Guida: Il torino attacca da sinistra a destra con la maglia di casa completo tutto granata, il Milan con la maglia da trasferta tutta bianca risponde da destra a sinistra.

Le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-1-1) - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

In panchina: Ichazo, Rosati, Falque, Singo, Damascan, Parigini, Aina, Bremer, Millico

Allenatore: Mazzarri

Milan (4-3-3) - Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Ricardo Rodeiguez; Bakayoko, Kessie, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

In panchina: Reina, Donnarumma A., J. Mauri, Castillejo, Borini, Bertolacci, Zapata, Piatek, Abate, Biglia, Caldara, Laxalt

Allenatore: Gattuso

Un vero e proprio spareggio quello che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Milan. Con il Milan che precede il Torino di sole 3 lunghezze, ma che ha visto perdere il quarto posto ai danni della Roma che ha nettamente battuto il Cagliari in casa e sembra essere in forma per lo sprint finale. Milan in piena crisi di gioco, ma soprattutto di risultati e reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, Torino che non perde dal 16 marzo, ma che vorrebbe inanellare una serie di vittorie per l'Europa

Situazione Torino:

Reduce dalla vittoria di Genova con il Genoa grazie al gol-partita di Ansaldi, il Torino di Mazzarri oggi si gioca le carte per poter giocare in una delle competizioni europee l'anno prossimo. Privo di Baselli e Zaza, fermati per un turno di squalifica dal Giudice Sportivo, Mazzarri si trova costretto al cambio modulo tornando al suo cavallo di battaglia 3-5-2. Tra i tre difensori centrali mancherà Djidji che è infortunato, quindi il terzetto difensivo sarà il classico Izzo - N'Koulou - Moretti, l'uomo più in forma del toro Ansaldi agirà sulla fascia sinistra, mentre a destra si contendono una maglia De Silvestri e Aina. A centrocampo Lukic dovrebbe sostituire Baselli e Alex Berenguer affiancare Belotti in attacco

Situazione Milan:

Assenti fino a fine stagione Bonaventura e Calabria, mister Gattuso convoca tutti i giocatori disponibili per uscire dalla crisi post pareggio col Parma e disastrosa eliminazione in Coppa Italia con la Lazio. Accantonata la difesa a tre, in panchina si riaccomodano Caldara e Musacchio con Zapata e Romagnoli a fare la coppia centrale, ritorna titolare Rodriguez a sinistra e sulla destra ballottaggio Conti/Abate con il giovane favorito, ancora dubbi a centrocampo con Kessiè e Bakayoko che sembrano essere titolati, ma il posto del terzo potrebbe essere occupato da Paquetà o Calhanoglu in base alla variabile esterno sinistro d'attacco con Borini che scalpita, staffetta Cutrone-Piatek con il polacco che si accomoda in panchina e il criticato Suso a giocare sulla destra. Gattuso torna al 4-3-3 che potrebbe trasformarsi in 4-2-3-1 in base ai giocatori in campo.

I convocati da Mister Mazzarri per la sfida con il Milan:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo

Centrocampisti: Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon

Attaccanti: Belotti, Damascan, Falque, Millico.

I convocati da Mister Gattuso per la sfida con il Torino:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Paquetá

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Dove vedere Torino - Milan e quote:

La 34ma giornata di campionato dove si sfideranno Torino e Milan si giocherà alle ore 20.30 allo stadio Grande Torino e sarà trasmessa in diretta TV esclusiva da Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go la piattaforma dedicata agli abbonati Sky oppure su Now Tv. Il commento è affidato a Riccardo Trevisani e Daniele Adani Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Torino : 2,75

: 2,75 Pareggio : 3,10

: 3,10 Vittoria Milan: 2,70

Negli ultimi quattro scontri di campionato tra Torino e Milan è andato di scena un pareggio, questa sera si consigliano le giocate "Goal" dato a 1,85 "Under 2,5" a 1,63 che significano un gol per parte, insomma i bookmakers prevedono il quinto pareggio.