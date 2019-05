L'obiettivo prioritario della Juventus, in questo momento è capire quali possano essere i giusti innesti per far funzionare meglio la squadra anche in Europa. Paratici, in questi anni ha dimostrato di saper fare gli acquisti giusti, ma per la prossima stagione il compito sarà più arduo per il ristretto budget a disposizione. L'inserimento di nuovi giocatori è indispensabile per dare uno scossone ad un ambiente ormai troppo abitudinario. Anche Cristiano Ronaldo spinge per qualche pedina che possa innescarlo più efficacemente, ma un organico di alto livello come quello bianconero è difficilmente migliorabile perché i giocatori più eccelsi sono inarrivabili per i costi esorbitanti.

I piani societari

La Vecchia Signora teoricamente dovrebbe dotarsi di un calcolatore di alto rango per reparto. La retroguardia è il settore più lacunoso perché Andrea Barzagli lascerà il calcio giocato, e Caceres, ingaggiato a gennaio per sostituire Benatia, non sarà rinnovato il contratto per cui almeno numericamente deve essere arricchito. La dirigenza della Continassa vorrebbe un centrale di spessore di livello pari a Chiellini, il quale pur essendo il top nel settore spesso latita le partite clou a causa dei ripetuti e frequenti infortuni di cui è vittima.

I profili vagliati sono molti e tra questi spicca il nome di Ruben Dias del Benfica, la cui clausola rescissoria è di 60 milioni di euro e probabilmente neanche li vale. Altri papabili sono Stefan Savic dell'Atlético Madrid, valutato 40 milioni di euro e Kostas Manolas della Roma che ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro. Il costo del centrale greco è abbordabile, ma non convince totalmente Madama. Intanto la Juve si è assicurata Cristian Romero del Genoa che potrebbe sbarcare a Torino quest'estate o al massimo la prossima e poi è intrigata da Merih Demiral del Sassuolo, autore di una bella stagione.

A centrocampo oltre a Aaron Ramsey, occorrerebbe un profilo di grande spessore e a tal proposito il sogno rimane Paul Pogba, attualmente al Manchester United, con il quale non è mai sbocciato lo stesso feeling che il francese aveva trovato alla Juve. Mino Raiola, agente dell'ex bianconero, vanta buoni rapporti con il club di Agnelli per cui se ci fossero i margini per una trattativa si cercherà di realizzare il sogno. In attacco, non è un mistero che Paratici stravede per Federico Chiesa, il quale come prossima destinazione gradirebbe un'altra meta italiana e in questo caso la Juve sarebbe favorita.

Oltre a nuove pedine la dirigenza deve fare fronte ai rinnovi e tra questi c'è quello di Kean in scadenza nel 2020 dove occorrerà sborsare diversi milioni di euro per convincere l'interessato e Raiola, agente del giocatore a proseguire il sodalizio con Madama.