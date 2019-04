La difesa della Juventus deve essere rinforzata. È questo uno dei punti fissi del Calciomercato estivo bianconero. L’addio di Barzagli e il muro dei trent'anni sfondato da tempo da Chiellini e Bonucci obbligano Paratici a muoversi per rinforzare un reparto che ha il solo Rugani abile e arruolato per presente e futuro. Tantissimi sono i nomi che i rumors del mercato rilanciano di giorno in giorno, Manolas sarebbe il più facile da acquistare, De Ligt un sogno mentre Otamendi è l’ultima idea ma costa molto.

Calciomercato Juventus: basterebbero 36 milioni per Manolas

La pista più percorribile per il prossimo calciomercato della Juventus è quindi quella che porta a Kostas Manolas della Roma. Il greco a 27 anni è nel pieno della maturità agonistica, è ormai da tempo il perno di una difesa importante come quella di Ranieri ed ha accumulato grande esperienza a livello nazionale ed internazionale. Tutti questi motivi, uniti ad una classe innata, stanno convincendo i dirigenti della Juve a puntare forte su di lui.

La trattativa con i capitolini potrebbe non essere molto difficile, sul contratto di Manolas pende infatti una clausola da 36 milioni di euro, un prezzo buono viste le cifre che girano negli ultimi anni in sede di mercato. Se dovessero essere versati questi soldi nelle casse della Roma, i dirigenti giallorossi non potrebbero fare altro che accettare e lasciare partire il giocatore che andrebbe poi convinto a trasferirsi a Torino.

De Ligt e Otamendi altri nomi per il mercato della Juve

Manolas è solo uno degli obiettivi per il prossimo calciomercato della Juventus.

Il sogno di Paratici è sempre Matthijs de Ligt che ha fatto già vedere in Champions a tutto il popolo bianconero il suo talento. Il capitano dei lancieri in un’intervista dei giorni scorsi ha ammesso di non sapere ancora quale sarà il suo futuro: “Non ho preso una decisione, sono concentrato sul finale di stagione, ci giochiamo ancora tanto ed è quello che conta”, queste le sue parole. Decisione rimandata a data destinarsi e questo può essere un vantaggio per la Juve che insegue il Barcellona nella corsa al giocatore olandese.

I blaugrana partono avanti visti gli ottimi rapporti con l’Ajax certificati dall'acquisto di De Jong, i Campioni d’Italia potrebbero puntare forte sulla carta Mino Raiola, agente del giocatore che dovrà presto recarsi a Torino per discutere del futuro di Kean. L’ultima idea in ordine di tempo rilanciata dagli esperti di mercato per la difesa di Allegri è Nicolas Otamendi. Il centrale argentino nel Manchester City trova poco spazio e vorrebbe cambiare aria per provare a riconquistare la maglia della Nazionale argentina.

I costi dell'operazione al momento però sono molto alti, 7 milioni di ingaggio e oltre 40 di cartellino. A queste cifre difficilmente Otamendi potrà diventare un obiettivo sensibile per il prossimo calciomercato della Juventus.