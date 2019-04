L'Inter sta già studiando come muoversi nella prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra uscirà definitivamente dal settlement agreement e, dunque, sarà libera dai paletti del fair play finanziario e potrà muoversi con maggiore libertà. I nerazzurri, però, cercheranno di fare cassa anche con alcune cessioni eccellenti. Tra queste dovrebbe esserci l'esterno croato, Ivan Perisic, già vicino alla partenza a gennaio. Su di lui c'era il forte interesse dell'Arsenal, che lo aveva chiesto in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva da quaranta milioni di euro. Inter che era d'accordo sulla valutazione complessiva ma chiedeva la cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto.

Perisic in partenza

L'argomento potrebbe rinnovarsi tra qualche mese. L'Inter, infatti, ha già fatto sapere a tutti i club interessati a Ivan Perisic che accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solo per discutere una cessione a titolo definitivo. L'esterno croato non ha mai nascosto la volontà di provare un'esperienza in Premier League, ma la destinazione Arsenal sembra possa considerarsi accantonata. I Gunners, infatti, senza la qualificazione in Champions League avranno un budget ridotto intorno ai quaranta milioni di euro e difficilmente decideranno di investirlo su unico giocatore.

Ci sono altri club inglesi, però, che nei mesi scorsi hanno mostrato interesse per lo stesso Perisic. C'è il Tottenham, con il tecnico Pochettino colpito dal croato nella doppia sfida di Champions League, soprattutto per il grande spirito di sacrificio mostrato dall'esterno nerazzurro che si sposerebbe alla perfezione con il suo 4-2-3-1. Occhio, però, anche al Manchester United, che nelle ultime due estati aveva fatto un tentativo, scontrandosi con la volontà dell'Inter di non cederlo. Non è escluso che anche il Chelsea possa farci un pensierino in caso di cessione di Hazard al Real Madrid.

Chi potrebbe sostituirlo

Inter che, sembra ormai rassegnata all'idea di perdere Ivan Perisic la prossima estate, starebbe già lavorando al suo possibile sostituto. E c'è un nome nuovo che sembra prendere quota in queste ore. Si tratta dell'attaccante sloveno dell'Atalanta, Josip Ilicic, accostato al club meneghino già la scorsa estate. La valutazione di quest'ultimo si aggira intorno ai quindici milioni di euro e l'Inter vedrebbe l'operazione come una grande occasione di mercato per il rapporto qualità prezzo.

Ilicic, inoltre, piace molto per la sua duttilità essendo in grado di giocare su tutto il fronte d'attacco, oltre che da falso nueve. Bisognerà vedere se si punterà anche su altri profili, come Chiesa e Bergwijn, oltre che sul giocatore bergamasco.