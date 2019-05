Terminata l'era Allegri, la Juventus è a caccia del nuovo allenatore. La lista di Paratici comprende profili possibili come Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, altri difficilmente raggiungibili come Mauricio Pochettino, e poi c'è il sogno Pep Guardiola. In effetti, fin dal mese di marzo, quando i bianconeri uscirono sconfitti dal Wanda Metropolitano, la dirigenza della Continassa avendo capito che il ciclo vincente con il "conte Max" era finito, ha iniziato a sondare il terreno per Pep, con esiti negativi, ma verosimilmente i contatti sarebbero proseguiti e proseguiranno fino in fondo perché il presidente Andrea Agnelli, ritiene il tecnico, il profilo ideale per occupare la panchina zebrata.

Pubblicità

Pubblicità

L'allenatore del Manchester City ha ancora due anni di contratto con l'attuale club e come ha ribadito personalmente è intenzionato a proseguire la sua carriera in Premier League. Nonostante la volontà del catalano, soprattutto nella giornata di ieri sono filtrate indiscrezioni, secondo le quali avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri e presto ci sarebbe stato l'annuncio ufficiale.

L'invettiva di Galassi

Queste voci, avrebbero indispettito i blu di Manchester tanto che l'avvocato Alberto Galassi, facente parte del consiglio di amministrazione, si è premurato a smentire la notizia.

Avvocato Galassi: 'Non tutti i sogni si realizzano e Guardiola in bianconero è tra questi'

Il manager ha ribadito la posizione del suo club e di Pep nell'intervista rilasciata alla trasmissione "Tutti Convocati" di Radio 24. L'avvocato ha iniziato la sua testimonianza precisando che Guardiola non ha intenzione di lasciare l'attuale club per trasferirsi all'ombra della Mole: "Non c'è volontà di Guardiola di andare alla Juventus". Il fatto che già qualcuno conosca la data della presentazione di Pep alla Juve è un'assurdità perché la società è all'oscuro di tutto.

Pubblicità

L'intervistato insinua che questi rumors sono un escamotage della società di Agnelli per fare schizzare i titoli in borsa e se così fosse, non gli resta che complimentarsi con i torinesi: "Complimenti alla Juve per come è gestita". Galassi conosce ed è anche amico di Nedved, ma ciò non toglie che qualcuno sta speculando.

Il consiglio ai tifosi bianconeri

Rivolgendosi ai supporters della Juventus afferma che: "Non tutti i sogni sono destinati a realizzarsi e Guardiola in bianconero nel corso dell'estate è tra questi".

Il tecnico ex Barça e Bayern Monaco è infastidito da questa centrifuga mediatica, perché nessuno crede alle sue smentite. Essendo una persona seria odia essere considerato bugiardo. La Juventus è una società rispettabile, ma il giorno che qualcuno ha stabilito per l'ufficializzazione del nuovo tecnico, tutti rimarranno delusi perché non vedranno Pep, allora l'intervistato consiglia di divertirsi con la fidanzata o al mare. La smentita di Galassi non porrà fine ai rumors perché non sempre queste uscite sono veritiere e i bianconeri ne sanno qualcosa, basti ricordare come Allegri abbia ribadito fino all'ultimo la sua volontà di restare a Torino.