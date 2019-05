C’è anche Cancelo nella lista dei possibili partenti per il prossimo Calciomercato della Juventus. Il portoghese dopo una stagione tra alti e bassi è tra gli uomini più richiesti della rosa bianconera e così Paratici sta sondando il terreno per capire, in caso di cessione, come coprire la lacuna sulla destra della difesa. In Inghilterra piace Trippier, in Francia c’è un ritorno di fiamma per Sidibè mentre non è da escludere il nome di Darmian, l’ultima idea è Piccini del Valencia.

Calciomercato Juve: quattro le possibili alternative a Cancelo, tra cui Trippier e Darmian

Calciomercato Juventus: Cancelo in partenza

Prima di valutare il futuro bisogna però pensare al presente e quindi capire se davvero Cancelo possa essere ceduto dalla Juventus nel prossimo calciomercato. La sensazione è che il rapporto con Allegri sia già logoro dopo un solo anno e così, se il tecnico dovesse essere confermato, la trattativa per l’addio potrebbe entrare presto nel vivo. Le ammiratrici del talento portoghese non mancano, in Inghilterra sarà derby tra Manchester United e Manchester City mentre dalla Spagna arrivano voci sul possibile inserimento del Barcellona, i blaugrana lo osservano da molto tempo e potrebbero provare l’affondo per sbaragliare la concorrenza.

Con tutte queste big pronte a darsi battaglia, i bianconeri possono restare comodi ad aspettare le offerte al rialzo in arrivo. Il prezzo iniziale dell'asta sarebbe di 70 milioni di euro, niente male per le casse della “Vecchia Signora” che metterebbe a referto una plusvalenza di circa 30 milioni avendolo pagato l’estate scorsa 40.

Trippier, Sidibè e altri due nella lista di mercato della Juve

Una volta conclusa la cessione di Cancelo il calciomercato della Juventus avrebbe così un nuovo obiettivo principale, cercare un laterale difensivo di destra.

Le voci si rincorrono e uno dei preferiti potrebbe essere Djibril Sidibè, già accostato ai bianconeri nelle ultime sessioni di trattative. Ha 26 anni, costa circa 15 milioni, gioca nel Monaco con cui ha un contratto fino al 2022 ed è Campione del mondo in carica con la Francia. Un’altra pista estera porta in Inghilterra dove nel Tottenham che stasera cercherà una storica finale di Champions c'è Kieran Trippier. Il suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni, secondo il sito specializzato transfermarkt, e per portarlo a Torino bisognerebbe battere la concorrenza del Napoli.

Meno esotici sono i nomi di due italiani che la Juve potrebbe riportare in patria. Il primo è il solito Darmian che nello United non trova molto spazio ed è pronto ad essere ceduto a maggior ragione se i Red Devils dovessero acquistare Cancelo. A gennaio costava circa 8 milioni e la quotazione sembra essere rimasta più o meno la stessa. L’ultima idea circolata negli ambienti del mercato è quella di Cristiano Piccini del Valencia. Costa quanto Darmian, ha un fisico imponente e grazie alle buone prestazioni in Spagna ha conquistato anche la maglia della Nazionale.

Sidibè, Trippier, Darmian e Piccini, la lista di calciomercato della Juventus per il dopo Cancelo è già pronta.