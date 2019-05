L'attesa principale per il tifoso bianconero riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri dal quale dovrebbero delinearsi anche le strategie di mercato della società bianconera. Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, il presidente ha confermato la permanenza del tecnico toscano anche nella prossima stagione. Anche lo stesso Allegri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus durante la trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Arrivano però alcune indiscrezioni da fonti autorevoli che sembrano smentire le parole dei due: è il giornalista Bruno Lunghi, ex Mediaset, a sostenere a Top Calcio 24 che Massimiliano Allegri difficilmente guiderà la Juventus la prossima stagione.

Longhi: "A breve si chiude il rapporto tra la Juve e Allegri'

Il rapporto fra Agnelli e Allegri potrebbe terminare giovedì 9 maggio

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato, rilasciata da Bruno Longhi, giornalista ex Mediaset che a Top Calcio 24 ha parlato di un rapporto destinato a finire fra la Juventus e Massimiliano Allegri. Lo stesso giornalista ha anche ufficializzato la presunta data nella quale il presidente bianconero Andrea Agnelli annuncerà la sua decisione, ovvero quella di cambiare guida tecnica ed affidarsi ad un altro allenatore per la prossima stagione.

Secondo Longhi, la Juventus farà passare come motivazione di addio di Allegri le divergenze sul mercato. Per quanto riguarda il possibile sostituto, sempre secondo il giornalista, la Juventus non vorrebbe affidare la panchina ad Antonio Conte. Quindi dovremmo attenderci clamorose novità già da giovedì 9 maggio.

Il mercato della Juventus

I dubbi sul futuro della panchina bianconera sono sorti già da un po' di giorni da parte degli addetti ai lavori, considerando che, almeno inizialmente, l'incontro fra Agnelli ed Allegri avrebbe dovuto esserci appena dopo il primo maggio.

Questa attesa quindi, secondo Longhi, potrebbe essere proprio motivata dalla volontà della Juventus di affidarsi ad un altro allenatore. Ovviamente il mercato si svilupperà anche in base a chi sarà il prossimo tecnico della Juventus. Di certo, un altro evento importante sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per giugno, in cui i bianconeri dovrebbero confermare la perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. L'investimento di Cristiano Ronaldo secondo 'Il Sole 24 Ore', ha evidentemente pesato su tale perdita, ecco perché è probabile che ci sia qualche cessione pesante prima di investire sul mercato.

La dirigenza è pronta a lavorare per incrementare la qualità in una rosa bianconera che ha mostrato dei limiti soprattutto nella mediana.