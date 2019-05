Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, che non ha ancora annunciato chi sarà il successore di Massimiliano Allegri, che è stato seduto sulla panchina bianconera per cinque stagioni. Nelle ultime ore è stato ufficializzato Antonio Conte all'Inter, mentre il nome più caldo per la Juventus al momento è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, che ha appena vinto l'Europa League contro l'Arsenal di Unai Emery. Sarri sarebbe molto stimato da Andrea Agnelli e dalla dirigenza della Juventus, dal momento che le sue squadre hanno sempre espresso un ottimo gioco (Empoli, Napoli e Chelsea).

Moltissimi tifosi bianconeri non gradirebbero il suo eventuale arrivo sulla panchina bianconera a causa di alcuni suoi atteggiamenti non proprio teneri nei confronti della Juventus quando era alla guida del Napoli. Al momento però il suo profilo è quello più probabile per la successione a Massimiliano Allegri. Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare il club britannico mentre Jurgen Klopp (che dovrà disputare la finale di Champions League con il Liverpool) appare un vero e proprio sogno.

Juventus, con Sarri può arrivare Koulibaly

Meno probabile l'arrivo di Simone Inzaghi, tecnico che ha vinto la Coppa Italia con la Lazio in questa stagione. Se dovesse arrivare Sarri, la rosa della Juventus potrebbe subire degli importanti cambiamenti.

Mercato Juventus, Sarri avrebbe fatto delle richieste

Il possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus potrebbe dare un nuovo impulso di mercato al club bianconero, sia in entrata che in uscita. Per rinforzare il reparto arretrato infatti potrebbe arrivare Kalidou Koulibaly, fortissimo difensore senegalese del Napoli e da tempo pupillo del tecnico toscano.

Stando a quanto riportano le ultime notizie di mercato inoltre, Maurizio Sarri potrebbe chiedere alla dirigenza bianconera altri suoi fedelissimi; stiamo parlando di alcuni top player del Napoli, ovvero Allan e Mertens, ma anche dell'ex Jorginho, che Sarri ha deciso di portare con sé al Chelsea. Da sottolineare il fatto che, con Sarri, Gonzalo Higuain potrebbe diventare (se il Chelsea non potesse riscattarlo) il partner d'attacco di Cristiano Ronaldo.

Il tecnico toscano inoltre gradirebbe due giocatori recentemente accostati alla Juventus, ovvero Milinkovic-Savic e Icardi. Il primo però viene valutato dalla Lazio almeno 100 milioni di euro, mentre il secondo ha dichiarato più volte di volere restare all'Inter, anche se non rientra nei piani di Antonio Conte, nuovo tecnico nerazzurro.