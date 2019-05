Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, deve ancora annunciare chi sarà l'allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Il nome in pole position in questo momento sarebbe quello di Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea, battendo per quattro a uno l'Arsenal di Unai Emery.

Con l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione alla Juventus, soprattutto in termini di rosa. Il nome dell'ex allenatore del Napoli, però, non è il solo ad essere accostato al club bianconero. Nelle ultime ore si è parlato anche di José Mourinho, nome che sarebbe molto gradito a Cristiano Ronaldo, che ha già lavorato con il tecnico portoghese ai tempi del Real Madrid. Per la stampa spagnola, il campione portoghese avrebbe consigliato alla dirigenza bianconera proprio il suo connazionale per la panchina.

Juventus, per la De Rienzo potrebbe arrivare Mourinho

Su questa scia si è posta Jolanda De Rienzo, nota giornalista di "Rai Sport", che ha scritto un sorprendente messaggio su "Twitter" per quanto riguarda l'eventuale prossimo allenatore della Juventus. La De Rienzo, infatti, ha indicato proprio lo "Special One" come principale candidato per il "dopo-Allegri". Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, De Rienzo: 'Mourinho supera Sarri'

Jolanda De Rienzo ha fatto la sua previsione su chi potrebbe essere il prossimo tecnico della Juventus.

La giornalista di "Rai Sport" ha scritto su Twitter: "Quando meno te lo aspetti Mourinho alla Juventus. Supera Sarri che fa gola a tutte, ma ci vogliono i soldi. Giampalo sta avendo contatti con la Roma, mentre Di Francesco potrebbe essere il prossimo tecnico del Milan. Semplici potrebbe andare alla Sampdoria, mentre io sto andando al manicomio! Voi cosa ne pensate?". Per la De Rienzo, dunque, il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sarà José Mourinho.

Si tratta però di un'ipotesi davvero difficile da realizzare, dal momento che il tecnico portoghese è rimasto sempre legato all'Inter, squadra con la quale è riuscito a conquistare il leggendario "Triplete" nel 2010. Lo stipendio dello "Special One", inoltre, è davvero molto alto. Intanto, continuano le voci sul possibile arrivo in bianconero di Josep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City. Sarebbe l'ex allenatore del Barcellona e maestro del "tiki-taka" il vero sogno di Andrea Agnelli per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.