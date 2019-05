La Juventus, pur avendo a disposizione Cristiano Ronaldo, il top degli attaccanti, in Champions League non è andata oltre i quarti, infatti è stata eliminata dall'Ajax, squadra di minor livello tecnico ed economico, segno che l'organico necessita di qualche altro innesto di spessore per innescare al meglio CR7. Aspettando il summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri per capire se le parti proseguiranno il sodalizio, si guarda già al mercato.

Carlos Henrique Casemiro (foto: mala3eb.tv)

Possibili affari sull'asse Torino-Madrid

La dirigenza della Continassa vorrebbe seguire il trend della scorsa estate, infatti le farebbero gola alcuni profili militanti nel Real Madrid. Oltre a Aaron Ramsey il centrocampo bianconero necessita di un’altra pedina che possa garantire qualità e quantità e Casemiro potrebbe essere la giusta soluzione. Zinedine Zidane, allenatore dei blancos, vorrebbe ristrutturare la squadra e il brasiliano potrebbe essere sacrificato per un giocatore più tecnico.

Al club di Florentino Perez, piacerebbe Miralem Pjanic e qualora lo richiedesse, si potrebbe effettuare uno scambio con Casemiro. Altri profili graditi a Madama sono Isco e James Rodriguez. Il primo ai ferri corti con Solari, ha ritrovato serenità dopo il ritorno di Zidane, per cui difficilmente lascerà Madrid. Il colombiano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, al suo rientro nella capitale spagnola sarà sul mercato ed allora farebbe proprio al caso dell'attuale tecnico bianconero, alla ricerca di un trequartista per ritornare al 4-3-1-2.

Sogno Pogba e restyling in difesa

A centrocampo il sogno rimane Paul Pogba, ma per arrivare al campione del mondo di Russia 2018 ci sarebbe la necessità di sacrificare uno tra Pjanic, Paulo Dybala e Douglas Costa. L’alternativa più abbordabile all'ex bianconero sarebbe Adrien Rabiot del Paris Saint Germain che potrebbe acquisire con la formula del parametro zero, anche se le spese di commissioni agli agenti saranno, come nel caso di Emre Can, molto elevate.

La retroguardia bianconera, in estate sarà numericamente sguarnita per l'addio di Andrea Barzagli e Martin Caceres per cui occorrerà un rinforzo di spessore. Il sogno è Matthijs de Ligt o Ruben Dias, ma i costi dei due centrali sono elevati, così come la concorrenza, per cui si guarda alle alternative che sono Kostas Manolas della Roma, Stefan Savic dell'Atletico Madrid e Jérôme Boateng del Bayern Monaco. In attacco, Fabio Paratici stravede per Federico Chiesa della Fiorentina, ma anche in questo caso occorrerebbe un grosso sacrificio economico che la dirigenza della Continassa vorrebbe ammortizzare inserendo il cartellino di Riccardo Orsolini.