Il Calciomercato dell’Inter si muove per accontentare il nuovo allenatore Antonio Conte. Gli ultimi rumors di mercato riguardano l’interessamento dei nerazzurri per Armando Izzo, centrale del Torino e colonna della squadra di Mazzarri. Il profilo del difensore sarebbe ideale per l’ex Ct della Nazionale che porterà a Milano la difesa a tre, uno dei capisaldi del suo gioco. Izzo è ormai un veterano di questo sistema di gioco, imparato al Genoa durante la sua prima esperienza in serie A.

Anche nel Toro quest’anno è stato impiegato in questo sistema di retroguardia che conosce ormai a menadito. L’arrivo di Godin e la permanenza quasi certa di Skriniar non basterebbero a Conte che potrà comunque contare anche su De Vrji, altro difensore che nella Lazio ha guidato molto bene il terzetto di Inzaghi. Come detto però servono altre pedine viste le tre competizioni da affrontare durante tutta l’annata.

Calciomercato Inter: la nuova idea è Izzo

Così il calciomercato dell’Inter mette nel mirino Izzo. Per ora sono solo voci e indiscrezioni ma chissà che qualcosa non possa muoversi nelle prossime settimane visto che già ai tempi del Genoa il napoletano era stato accostato ai nerazzurri.

Di certo il Torino non lascerà partire facilmente un giocatore che in questa stagione in campionato ha messo a referto 37 partite sulle 38 totali giocate In granata Izzo è una colonna e per convincere Cairo a cedere probabilmente non basteranno i 15 milioni di euro che il sito specializzato transfermarkt indica come valore del cartellino del ragazzo. Di certo i nerazzurri potrebbero provare a far breccia nel cuore del calciatore offrendogli un ingaggio più alto rispetto all'1,2 milioni a stagione che percepisce in questo momento.

Il rinforzo in difesa non sarà però l’unico obiettivo di Conte che avrebbe già fatto alcune richieste alla dirigenza. Prima fra tutte quella di portare a Milano un attaccante centrale, Dzeko o Lukaku, per sostituire Icardi destinato a partire proprio per volontà del nuovo allenatore come ha scritto nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport. Sulla lista della spesa ci sarebbe anche un centrocampista: Barella è il preferito ma per ora il Cagliari chiede 50 milioni di euro, e un esterno di classe e fantasia e qui il sogno è quello di strappare alla concorrenza Federico Chiesa.

L'azzurro potrebbe lasciare Firenze durante l'estate e la Fiorentina aspetta le offerte per provare ad incassare circa 80 milioni. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Juventus e Tottenham.