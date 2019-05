L'ultima giornata di campionato ha segnato i suoi verdetti. L'Inter batte l'Empoli 2-1 e vola in Champions League, mentre i toscani retrocedono in Serie B. I nerazzurri passano in vantaggio con Keita al 51', pareggio di Traore al 76' e gol vittoria di Nainggolan all'81'. I padroni di casa chiudono al quarto posto con 69 punti, a più uno sul Milan. Gli ospiti, invece, chiudono a quota 38 a pari punti con il Genoa e retrocedono per lo svantaggio negli scontri diretti.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, schiera la formazione tipo con il ritorno di De Vrij dal primo minuto rispetto a quanto visto contro il Napoli. Al centro dell'attacco c'è Mauro Icardi al posto di Lautaro Martinez, che parte dalla panchina rispetto alla gara del San Paolo.

Nel primo tempo l'Inter parte molto forte e sfiora più volte il vantaggio. In particolar modo in due occasioni, prima con un colpo di testa di Stefan De Vrij e poi con un sinistro di Asamoah ma, in entrambi i casi, si è opposto un grande Dragowski.

L'Inter vola in Champions League

Empoli che si rende pericoloso in una circostanza, con Caputo che a tu per tu con Handanovic si fa ipnotizzare dal portiere sloveno.

Nel secondo tempo entra Keita al posto di Asamoah e al 51' arriva il gol del vantaggio dopo aver saltato due uomini. L'Inter insiste e Icardi si procura un rigore che può chiudere la partita. Dal dischetto l'argentino fallisce calciando addosso a Dragowski. Arriva la reazione dell'Empoli, che trova il pari al 76' con Traore, che ribadisce in rete su assist di Ucan.

I nerazzurri tremano ma trovano il gol vittoria all'81' con Nainggolan, bravo a ribadire in rete dopo il palo colpito da Vecino. Handanovic, poi, salva il risultato.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 7,5: decisivo con una grande uscita su Caputo nel primo tempo. Giustifica il premio di miglior portiere del campionato con una serie di interventi nella ripresa che salvano il risultato.

D'Ambrosio 6,5: vuole strafare ma in alcune circostanze pecca di sufficienza anche in fase di disimpegno nel primo tempo, nella ripresa salva in più occasioni.

Skriniar-De Vrij 7: torna la coppia titolare e rispetto a Napoli la differenza è palese con lo slovacco e l'olandese che riescono ad arginare sul nascere i pericoli creati dagli attacchi dell'Empoli.

Asamoah 6,5: ottima prova del ghanese, che si rende pericoloso anche in fase offensiva.

Brozovic 6,5: detta bene i tempi in mezzo al campo, importante anche in fase di interdizione.

Vecino 6: corre tanto e questo gli fa mancare la lucidità sotto porta.

Politano 5,5: poco preciso nel momento in cui deve fare l'ultima giocata.

Nainggolan 6,5: lotta su ogni pallone, in fase conclusiva forse può qualcosa in più nel primo tempo, nella ripresa realizza il gol che vale la Champions.

Perisic 5,5: punta raramente l'avversario sulla fascia.

Icardi 4,5: completamente avulso dal gioco nel primo tempo.

Keita 7: entra e cambia il volto della partita.

Dalbert 5: spesso in ritardo in chiusura e timido nei disimpegni.