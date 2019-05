Oggi, per Andrea Barzagli è stata una mattinata ricca di grandi emozioni. Il numero 15 juventino ha portato la sua maglia al JMuseum. Il nome del difensore è ormai legato indissolubilmente ai colori della Juventus e adesso un suo cimelio sarà nel tempio bianconero. All'interno del Museo, il difensore juventino ha ricevuto una bellissimo sorpresa: infatti anche Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano presenti all'evento e Andrea Barzagli è apparso felice di vedere i suoi tre compagni di mille battaglie. Il numero 15 juventino ha poi utilizzato Instagram per raccontare le emozioni vissute e per rivolgere dei ringraziamenti speciali.

Barzagli: 'Onorato di aver portato la mia maglia al JMuseum'

Andrea Barzagli, nei mesi scorsi, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il numero 15 juventino nelle ultime settimane ha vissuto emozioni forti e l'abbraccio del popolo della Juve. In occasione della sua ultima partita all'Allianz Stadium, Andrea Barzagli ha ricevuto anche il ringraziamento speciale del presidente Andrea Agnelli.

Il difensore toscano, questa mattina, ha vissuto un altro momento speciale visto che ha consegnato la sua maglia al JMuseum.

Juventus, Barzagli ringrazia Agnelli

Barzagli, con un post su Instagram, ha condiviso le emozioni vissute quest'oggi: "Felicissimo e onorato di aver portato la mia ultima maglia indossata allo Juventus Museum". Infine, Andrea Barzagli ha voluto fare un ringraziamento speciale al presidente Andrea Agnelli e a Paolo Garimberti, presidente del JMuseum.

Barzagli sul campo ha fatto la storia della Vecchia Signora e al fianco di Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, vincendo moltissime battaglie. La BBBC resterà nella leggenda del club bianconero e del calcio mondiale.

Tra pochi giorni i bianconeri raggiungeranno la Nazionale

Questi sono giorni di vacanza per molti giocatori bianconeri mentre altri, come per esempio Cristiano Ronaldo, sono al lavoro con le rispettive nazionali. Alcuni campioni della Juve hanno lasciato Torino per godersi il sole e il mare, altri invece come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno scelto di restare nel capoluogo piemontese. Anche perché i due difensori insieme a Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola e Moise Kean sabato 1° giugno entro le 12 dovranno essere in ritiro a Coverciano.

L'Italia inizierà a preparare le gare contro Grecia e Bosnia. In particolare la partita dell'11 giugno sarà particolarmente speciale per i giocatori della Juve che sono stati convocati da Mancini visto che il match si disputerà all'Allianz Stadium. Dunque Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Spinazzola, Bernardeschi e Kean avranno la possibilità di giocare anche con la maglia azzurra nel teatro dei loro grandi successi.